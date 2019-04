Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brand im Parkhaus

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg -

Aus noch unbekannten Gründen brannte am Mittwochnachmittag (24. April) gegen 15.50 Uhr, ein Kleinkraftrad im Parkhaus an der Bahnhofstraße. Das mittlerweile gelöschte Feuer zog neben dem Zweirad in der Nähe parkende Autos und wohl auch die Elektrik des Parkhauses in Mitleidenschaft. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht nicht fest. Verletzte gibt es nach bisherigem Wissen keine. Die Maßnahmen vor Ort dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei Marburg übernimmt die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Feuer zusammenhängen könnten, bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

