Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rettung mit Drehleiter aus Hochhaus

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 22:30 Uhr vom Rettungsdienst zu einem Hochhaus in der Straße "Auf der Höhe" alarmiert. Eine verletzte Person musste dort schonend aus ihrer Wohnung im 5. Obergeschoss zum Rettungswagen transportiert werden. Dazu wurde diese über eine spezielle Aufnahme am Drehleiterkorb samt Trage über ein Fenster zum Erdboden befördert.

In die Rettung waren neun ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwei Großfahrzeugen, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug involviert. Erneut mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass geparkte Fahrzeuge im Kreuzungsbereich die Anfahrt der Drehleiter in die Zielstraße erschwerten. "Gestern Abend wurde es wieder eng auf der Anfahrt. Wir bitten die Anwohner im Sinne der eigenen Sicherheit das Parken in Kreuzungsbereichen zu unterlassen, damit wir ungehindert und schnell vor Ort sein können.", so Max Blasius von der Pressestelle der Feuerwehr.

Das Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Sprockhövel" verwendet werden.

