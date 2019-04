Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 3 Einbrüche; Jägerzaun beschädigt; Auto kaputt - Führerschein sichergestellt - Nacht in der Zelle; Unfall Südspange/Am Krekel -Lastwagenfahrer als Zeuge gesucht; Schadensregulierung dank Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Einbruch im Jüngstweg - 40-Jähriger unter Tatverdacht

Die Kripo Marburg sucht Zeugen eines Einbruchs im Jüngstweg in der Nacht zum Montag, 15. April. Unter Tatverdacht steht ein 40 Jahre alter Mann aus dem Hinterland in dessen Auto die Polizei mutmaßliches Diebesgut sicherstellte. Vermutlich war der Mann in Begleitung. Dieser Begleitung gelang die unerkannte Flucht. Nach den ersten Ermittlungen liefen die Täter vom Bahnhof aus an den Gleisen entlang und stiegen dann über einen Maschendrahtzaun. Durch ein eingeschlagenes Fenster folgte der Einstieg in das Katakomben ähnliche alte Mühlengebäude. Die Täter stahlen eine Einkaufstasche mit Wein, alte Kupferrohre und eine Kabeltrommel. Teile der Beute blieben an den Bahngleisen auf dem Rückweg Richtung Bahnhof zurück. In dem in der Nacht kontrollierten Auto des 40-Jährigen fand die Polizei typisches Einbruchswerkzeug und mutmaßlich weitere aus dem Einbruch stammende Beute. Die Ermittlungen gegen den 40-Jährigen, gegen den keine Haftgründe vorlagen, sowie gegen den noch unbekannten zweiten Mann dauern an. Der Gesamtschaden durch den Einbruch beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Kripo bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat von Sonntag auf Montag, zwischen 18 und 02 Uhr, zu dieser Zeit kontrollierte die Polizei den Pkw des Tatverdächtigen, verdächtige Beobachtungen rund um die Bahnhofstraße und den Jüngstweg gemacht? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach - Einbruch in Gaststätte - Kein Geld im Automaten

Ein Einbrecher kletterte auf die Terrasse einer Gaststätte, brach ein Fenstergitter aus der Wand, drückte gewaltsam ein gekipptes Fenster auf und stieg ein. Im Schankraum fand der Täter im aufgebrochenen Spielautomaten wegen der täglichen Leerung desselben kein Geld und blieb somit ohne Beute. Der Täter richtete einen Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 3000 Euro an. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um den Tatort in der Marktstraße zur Tatzeit in der Nacht zum Montag, 15. April, gegen 02.30 Uhr, bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Kellereinbruch

Aus einem aufgebrochenen Keller stahl ein Dieb und Einbrecher ein mit Schloss gesichertes älteres graues Mountainbike. Der Einbruch war zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Samstag, 13. April, Tatort ein Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße. Wer hat in der fraglichen Zeit in "seinem" Haus verdächtige Beobachtungen gemacht? Wo steht seit Samstag plötzlich ein graues, älteres Mountainbike? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 oder Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Jägerzaun beschädigt

Auf eine Länge von mehreren Metern zerstörten unbekannte Täter Teile des Jägerzauns der katholischen Kirchengemeinde Christ König in der Albert-Schweitzer-Straße. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Sachbeschädigung passierte zwischen 19.30 Uhr am Samstag und 11.30 Uhr am Sonntag 14. April. Sachdienliche Angaben hierzu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Hommertshausen - Auto kaputt - Führerschein sichergestellt - Nacht in der Zelle

Das Ergebnis einer Autofahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel: - Unfall mit erheblichem Schaden am Auto - Führerschein sichergestellt - Blutprobe - Zelle - Weitere Anzeige wegen Widerstands Der Unfall war bereits am Donnerstag, 11. April, gegen 23.50 Uhr, auf der Landstraße 3042 am Ortseingang von Hommertshausen. Von Mornshausen kommend, fuhr ein 45 Jahre alter Fahrer mit seinem schwarzen Kombi mitten über die Verkehrsinsel. Der Wagen kam nach links von der Straße ab und rutschte in den Graben. Da beide Räder der Beifahrerseite bis auf die Felgen abgefahren waren, könnte der Wagen bereits vorher irgendwo gegen- oder drübergefahren sein. Bislang fand die Polizei dazu keine passende zweite Unfallstelle. Der Autofahrer stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Sein Test zeigte 1,76 Promille. Nach der notwendigen Blutprobe randalierte der Mann plötzlich auf der Dienststelle und leistete Widerstand, sodass eine Ausnüchterung in der Zelle unumgänglich war. Der Schaden am Auto beträgt mindestens 3000 Euro. Auf der Verkehrsinsel war ein Schild leicht beschädigt. Der Mann blieb unverletzt.

Marburg - Unfall Südspange/Am Krekel - Polizei sucht Lkw-Fahrer als wichtigen Zeugen

Die Polizei sucht nach dem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Südspange/Am Krekel/Auffahrt B 3 nach Gießen am Montag, 15. April, um kurz nach 18 Uhr, einen Lastwagenfahrer. Dieser Lastwagenfahrer ist ein wichtiger Zeuge, weil er Aussagen zu der Ampelschaltung eines der beteiligten Fahrzeuge machte. Leider hinterließ der Lastwagenfahrer seine Personalien nicht. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0, in Verbindung zu setzen. Nach bisherigem Wissen fuhr eine 25 Jahre alte Frau mit ihrem silbernen Toyota Yaris auf der Südspange von der Gisselberger Straße Richtung Cappel. Der 32 Jahre alte Fahrer eines grauen VW Caddy benutzte die Straße Am Krekel und beabsichtigte die Kreuzung Am Krekel/Südspange zu überqueren um auf die Kraftfahrstraße nach Gießen zu fahren. Auf der Kreuzung kollidierten die beiden Autos. Der Caddy geriet dadurch ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf dem Zubringer zur Kraftfahrstraße liegen. Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall dem ersten Anschein nach keine schweren Verletzungen. Beide kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Abschleppunternehmen bargen die erheblich beschädigten Fahrzeuge.

Marburg - Aufmerksame Zeugen ermöglichen Schadensregulierung

Dank zweier aufmerksamer Zeugen bleibt die Besitzerin eines schwarzen Seat nicht auf dem durch eine Unfallflucht entstandenen Schaden sitzen. Der Seat parkte zur Unfallzeit am Montag, 15. April, gegen 15.40 Uhr am Rand des Pilgrimsteins. Beim Vorbeifahren eines grauen BMW war der Seitenabstand zu gering. Die Spiegel berührten sich, beide Spiegel gingen zu Bruch. Die 86 Jahre alte BMW-Fahrerin hatte den Unfall nicht bemerkt und war weitergefahren. Dank der Zeugeninformationen klärte die Polizei diese Unfallflucht auf.

Martin Ahlich

