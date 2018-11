POL-MR: Sonnenschirm gestohlen; Auseinandersetzung; Keine Hinweise nach Diebstähle in mehreren Kneipen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Sonnenschirm gestohlen

"Da es sicher ungewöhnlich ist, wenn jemand mit einem Sonnenschirm unterwegs ist, müsste dieser Diebstahl, zumindest der Transport eigentlich aufgefallen sein. Die Polizei hofft auf Hinweise durch Zeugen." Der Diebstahl des Sonnenschirms vom Außenbereich einer Gaststätte am Hirschberg war zwischen 18 Uhr am Freitag und 12.40 Uhr am Samstag, 17. November. Der Schirm hat einen Wert von 900 Euro. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Auseinandersetzung

In der Nacht zum Samstag, 17. November, erhielt ein 21 Jahre alter Mann in einer Gaststätte am Hirschberg einen Faustschlag gegen das Kinn. Außerdem traf den Mann irgendwas am Kopf. Um was es bei der Auseinandersetzung ging, ist noch nicht bekannt. Der Kontrahent, ein 20 bis 25 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren und nach Angaben des Opfers südländischer Herkunft flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung in der Bar. Wer kann den Geflüchteten näher beschreiben? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Keine Hinweise nach Diebstähle in mehreren Kneipen

Am zurückliegenden Wochenende kam es in der Oberstadt sowohl Freitag- als auch Samstagnacht (16/17 und 17/18.November) in mindestens drei Kneipen zu Diebstählen. Ob jeweils der gleiche Dieb zugriff, lässt sich bislang nicht sagen. In einem Fall stahl der Täter einen Stoffmantel mit Schlüsseln. Weiterhin war eine schwarze Damenhandtasche mit weißem iPhone 5s, Geldbörse, Ausweisen, Debitkarten und Schlüsseln weg und in einem Fall ließ der Dieb die von ihm ausgeräumte Tasche liegen. Aus dieser Tasche fehlten hinterher ein goldenes Huawei Mate 10 lite, weiße Kopfhörer und Bargeld. Das zunächst ebenfalls gestohlene Tablet tauchte noch in der Tatnacht als Fundsache wieder auf. Tatorte der bis jetzt angezeigten Diebstähle waren Gaststätten in der Neustadt und am Hirscherg. In keinem dieser Fälle konnte jemand Hinweise auf verdächtige Personen geben? Wem sind in den Nächten zum Samstag und Sonntag in Gaststätten in Marburg verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann sie beschreiben oder identifizieren? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell