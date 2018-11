POL-MR: Lastwagen gestohlen; Von Hüttenberg bis Marburg mit über 3 Promille; Über 1,6 Promille morgens um 09 Uhr; 32-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss; Haustür eingetreten;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Münchhausen - Lastwagen gestohlen

Diebe nutzten die Gunst der Stunde und stahlen in der Marburger Straße einen blauen 8-Tonner. Der Mercedes 814 D, ein Lastwagen mit Plane und Spriegel aus dem Jahr 1990 mit einem Wert von 3500 Euro, war zum Verkauf inseriert und stand unverschlossen, mit steckendem Zündschlüssel und abgeklemmte Batterie in einer Hofeinfahrt. Derzeit steht das Vorgehen beim Diebstahl nicht fest. Die Tatzeit war am Samstag, 17. November, zwischen 21 und 23 Uhr. Der Lastwagen ist nicht zugelassen, ein Kennzeichen war nicht montiert. Wer hat den Abtransport oder das Wegfahren des Lastwagens zur fraglichen Zeit beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Von Hüttenberg bis Marburg mit über 3 Promille

Eigentlich waren Rettungsdienst und Polizei am Freitag, 16. November, gegen 13.40 Uhr, wegen eines angenommenen medizinischen Notfalls in der Schwanallee im Einsatz. Eine aus Wetzlar stammende 38 Jahre alte Frau hatte scheinbar einen Nervenzusammenbruch. Tatsächlich bestätigten die folgenden Untersuchungen Auffälligkeiten, die einen Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus erforderten. Allerdings ergaben diese Untersuchungen, dass die Frau unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ihr Alkotest zeigte über drei Promille an. In diesem Zustand fuhr sie nach bisherigen Erkenntnissen zumindest ohne Unfallfolge von Hüttenberg bis nach Marburg auch. Die Polizei veranlasste noch die notwendige Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Marburg - Über 1,6 Promille morgens um 09 Uhr

Für einen 19 Jahre jungen Mann aus dem Hinterland war die Autofahrt am Samstag, 17. November, um 09 Uhr in der Temmlerstraße in Marburg zu Ende. Sein Alkotest zeigte über 1,6 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und veranlasste die notwendige Blutprobe.

Kirchhain - 32-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss

Der Fahrer des VW, den die Polizei Stadtallendorf am Sonntag, 18. November, um 11.55 Uhr auf der Bundesstraße 62 an der Anschlussstelle Kirchhain-Ost kontrollierte, stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die positive Reaktion des Drogentests bestätigten die Verdachtsmomente, die sich bei der Kontrolle ergaben. Der 32-Jährige musste sein Auto stehenlassen und mit zur Blutprobe. Es droht ihm der Entzug des Führerscheins.

Gönnern - Haustür eingetreten

Am Sonntag, 18. November, um 15 Uhr, wurde ein Schaden an Tür eines unbewohnten Hauses in der Schelde-Lahn-Straße bemerkt. Der offensichtliche Tritt brach das Schließblech mitsamt einem Stück der Zarge heraus. Da nichts auf ein Betreten des Hauses hindeutet, geht die Polizei derzeit von einer Sachbeschädigung aus. Wer hat in der Schelde-Lahn-Straße jenseits der 200´er Hausnummern Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Die Tatzeit lässt sich bislang nicht einschränken. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

