POL-MR: 2 Unfallfluchten; Platte Reifen durch Schrauben; Einbruch in ehemalige Gärtnerei; Rollerdiebstahl

Marburg-Biedenkopf (ots) - Cölbe - Audi A 3 gestreift

Der am Spiegel auf der Fahrerseite beschädigte schwarze Audi A 3 parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 14. November, zwischen 15.30 und 17.25 Uhr am rechten Rand der Einbahnstraße vor dem Anwesen Auf der Hebert 1. Nach den Spuren streifte ein noch unbekanntes Auto den Audi beim Vorbeifahren und verursachte den Spiegelschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Unfallflucht auf dem Krankenhausparkplatz

Auf dem Oberdeck des Parkhauses unmittelbar vor dem Haupteingang des Universitätsklinikums in der Baldinger Straße ereignete sich am Freitag, 16. November, eine Verkehrsunfallflucht. Nach den Spuren kollidierte ein Auto beim Rangieren mit der hinteren Stoßstange eines schwarzen BMW der 1´er Reihe und verursachte einen Schaden von mindestens 700 Euro. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht und rief nicht die Polizei. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Dautphe - Auto gezielt lahmgelegt - Platte Reifen durch Schrauben

So wie es bisher aussieht, legte ein noch unbekannter Täter an zwei Tagen gezielt einen schwarzen Skoda Kombi lahm, in dem er jeweils Schrauben so vor den Reifen ablegte, dass sie nach dem Losfahren eindrangen und so zu platten Reifen führten. Insgesamt kam es dadurch zu drei Reifenschäden. Die Tatzeiten waren am Montag, 12. November, zwischen 18.30 und 20.30 Uhr und Donnerstag, 15. November, zwischen 201.10 und 20.30 Uhr. Der betroffene schwarze Kombi stand jeweils in der Gladenbacher Straße auf dem Parkplatz einer Bäckerei. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Bad Endbach - Einbruch in ehemalige Gärtnerei

Aus den Räumen der ehemaligen Gärtnerei und dem angrenzenden Wohnhaus in der Landstraße fehlen mindestens ein Kompressor, diverse Schlüssel und ein Flachbildschirmfernseher. Ob aus einer offen vorgefundenen Geldkassette Bargeld fehlt, steht nicht sicher fest. Vermutlich hielten sich der oder die Täter zwischen 17 Uhr am Dienstag und 14 Uhr am Mittwoch, 14. November länger Zeit am Tatort auf. Sie verschafften sich zunächst durch ein eingeschlagenes Fenster Zugang in die Gärtnereiräume. Hier stahlen sie den Kompressor und fanden Schlüssel zum angrenzenden Wohnhaus, die sie nutzten. Im Haus betraten man auf beiden Etagen jeden Raum, öffnete und durchwühlte sämtliches Mobiliar. Wer hat verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0 oder Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Rollerdiebstahl

Abgestellt hatte der Besitzer seinen schwarzen Roller am Freitag, 09. November, gegen 13 Uhr. Am Dienstag, 13. November, gegen 08 Uhr, war der Explorer im Wert von wenigen Hundert Euro nicht mehr auf dem Rollerabstellplatz unter der Brücke der B 3 in der Ernst-Giller-Straße und die Absuche in der Umgebung brachte auch nichts. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

