POL-MR: Eis am Stiel erbeutet - Hoher Sachschaden;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Eis am Stiel erbeutet - Hoher Sachschaden

Stadtallendorf: Bei dem gewaltsamen Eindringen in die Gesamtschule in der Straße "Am Lohpfad" verursachten Einbrecher zwischen Dienstag, 11. September, 15.30 Uhr und Mittwoch, 12. September, 5.30 Uhr einen Sachschaden von 2000 Euro. Die Diebe betraten anschließend das Bistro und stahlen aus der Kühltruhe etwa 100 Stück "Eis am Stiel" im Wert von 200 Euro. An einem weiteren Gebäude der Schule schlugen die Unbekannten eine Scheibe ein. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

