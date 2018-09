POL-MR: "Nur ein Spaß" Schüsse ziehen Polizeieinsatz nach sich - Zwei Personen in Gewahrsam;Zeugen nach Schlägen gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots) - "Nur ein Spaß" Schüsse ziehen Polizeieinsatz nach sich - Zwei Personen in Gewahrsam

Kirchhain: Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstag, 11. September gegen 1.45 Uhr laute Musik sowie eine Person, die aus einem offen stehenden Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Kernstadt Schüsse abgeben würde. Die Polizei rückte mit drei Streifen aus und nahm in der Wohnung zwei 39 und 50 Jahre alte, stark alkoholisierte Männer in Gewahrsam. Das Duo, das sich eigenen Angaben zufolge nur einen Spaß erlaubt hatte, verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Die Ordnungshüter stellten die benutzte Schreckschusswaffe sicher.

Zeugen nach Schlägen gesucht

Marburg: Durch Schläge erlitt ein 37 Jahre alter Mann am späten Montagabend, 10. September in der Straße "Markt" Verletzungen im Gesicht. Das Opfer wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Der Verletzte aus dem Rhein-Main-Gebiet konnte keine konkreten Angaben zum Ablauf des Geschehens gegen 23.30 Uhr machen. Eigenen Angaben zufolge schlugen mehrere Personen, unter anderem auch mit einem Gegenstand aus Metall, auf ihn ein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht dringend nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfallflucht auf Stadion-Parkplatz

Marburg: Beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Autofahrer zwischen Samstag, 8. September, 15 Uhr und Montag, 10. September, 7.10 Uhr einen blauen Renault Twingo vorne links. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Parkplatz-Rempler vor Hercules-Markt

Marburg: Am Samstag, 8. September fuhr ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Marktes in der Temmlerstraße hinten rechts gegen einen blauen Daimler Chrysler. Bei der Unfallflucht zwischen 19 und 20.30 Uhr entstand ein Schaden von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dunkler Wagen nach Unfall gesucht

Gladenbach-Erdhausen/Kreisstraße 51: Der Fahrer eines dunklen, größeren Fahrzeuges, eventuell ein SUV, kam am Montagabend, 10. September in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und zwang so eine entgegenkommende Fahrerin zu einem Ausweichmanöver nach rechts. Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 51 kurz vor dem Ortseingang von Erdhausen. Die aus Richtung Rodenhausen kommende 18-jährige Ford-Fahrerin kam bei dem Ausweichmanöver auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über den Wagen, drehte sich und kam letztendlich an einem Zaun zum Stehen. An dem Ford Fox entstand ein Schaden von 200 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Randalierer unterwegs

Bad Endbach: An dem sogenannten "Flowtrail-Übungsplatz" gegenüber des KSF-Zentrums ließen Randalierer zwischen Montag, 20. August und Sonntag, 26. August ihren Aggressionen freien Lauf. Die Unbekannten rissen unter anderem Verankerungen der Balance-Balken heraus und verursachten einen Schaden von 300 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach, Tel. 06462- 9169130.

