POL-MR: Einbrecher kommt über Balkon;Gelber Transporter gesucht;Rucksack aus Auto gestohlen;Zeugen nach Schlägen gesucht;Mercedes angefahren;Scheibe gesplittert - Polizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Einbrecher kommt über Balkon

Dautphetal-Dautphe: Auf einen drei Meter hohen Balkon kletterte ein Unbekannter zwischen Samstag, 8. September, 18.20 Uhr und Sonntag, 9. September, 00.30 Uhr in der Straße "Am Birkacker". Der Einbrecher verschaffte sich anschließend gewaltsam über das Fenster Zugang in die Wohnung des Einfamilienhauses und durchwühlte einen Kleiderschrank. Der ungebetene Gast ging danach nicht weiter vor. Die Polizei vermutet, dass er bei seiner Diebestour gestört wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen vor dem Haus nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Gelber Transporter gesucht

Marburg: Der Fahrer eines gelben Transporters fuhr wahrscheinlich am Freitagmorgen, 7. September gegen die Heckklappe eines geparkten schwarzen VW Golf Kombi. Bei dem Vorfall in der Straße "In der Badestube" entstand ein Schaden von 1000 Euro. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Geschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Rucksack aus Auto gestohlen

Marburg: In der Wilhelmstraße verschaffte sich ein Dieb zwischen Donnerstag, 6. September, 19 Uhr und Freitag, 7. September, 7 Uhr auf unbekannte Weise Zugang in einen geparkten Ford Mondeo. Der Täter erbeutete im Inneren einen Rucksack samt Schlüssel. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zeugen nach Schlägen gesucht

Marburg: Noch nicht bekannt sind derzeit die näheren Umstände einer Auseinandersetzung am Sonntag, 9. September gegen 1.30 Uhr in der Friedrichstraße. Ein junger Mann erlitt eine leicht blutende Wunde am Kopf und musste zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht werden. Fest steht momentan lediglich, dass es vorher zu einem Streitgespräch mit einer fünf bis 7 Personen starken Gruppe kam. Einige Personen aus diesem Kreis sollen anschließend auf den 22-Jährigen eingeschlagen haben. Die mutmaßlichen Täter wurden als Deutsche im Alter zwischen 16 und 22 Jahren beschrieben. Sie flüchteten nach dem Geschehen zu Fuß in Richtung Friedrichsplatz. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall und der Personengruppe machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Mercedes angefahren

Marburg- Gisselberg: Auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Gießener Straße fuhr ein bis dato unbekannter Fahrer am Sonntag, 9. September zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr gegen die linke Seites eines schwarzen Daimler Benz. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Scheibe gesplittert - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Die Scheibe einer Haltestelle in der Neuen Kasseler Straße beschädigte ein Randalierer vor Sonntag, 9. September, 13 Uhr. Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Kradfahrer stürzt

Lahntal- Landesstraße 3092: In einer Linkskurve kam ein Motorradfahrer am Samstagmorgen, 8. September um 10.20 Uhr auf der Landesstraße 3092 in Fahrtrichtung Warzenbach nach rechts von der Straße ab. Der 64-jährige Biker kam mit seiner Honda in einem angrenzenden Acker zu Fall und zog sich nach derzeitigen Erkenntnissen diverse Prellungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro.

Unfallverursacher verletzt? Polizei sucht Zeugen

Angelburg-Gönnern: Hinten links krachte ein Unbekannter zwischen Samstag, 8. September, 18.30 Uhr und Sonntag, 9. September, 10.30 Uhr in der Hauptstraße gegen einen geparkten, silberfarbenen Ford Focus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Aufgrund der Ermittlungen am Unfallort schließt die Polizei nicht aus, dass es sich bei dem Verursacher um einen Motorradfahrer handeln könnte. Unter Umständen hat sich der Biker bei dem Vorfall auch verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Schwarzer Audi gesucht

Gladenbach- Landesstraße 3048: Nach einem Unfall am Sonntagnachmittag, 9. September auf der Landesstraße 3048 sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Verursacher. Bei dem gesuchten Wagen handelt es sich um einen "getunten" , schwarzen, älteren Audi. Eine 41 Jahre alte Frau fuhr um 15.20 Uhr mit ihrem Toyota von Mornhausen nach Gladenbach. Wie berichtet wurde, kam der entgegenkommende schwarze Audi in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Toyota seitlich. Dabei entstand an dem Auris ein Schaden von 4500 Euro. Der Unbekannte, der offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen. Der Wagen des Flüchtigen dürfte erhebliche Beschädigungen an der Fahrerseite aufweisen. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Pkw gegen Roller- Biker verletzt

Amöneburg-Roßdorf: An der Kreuzung Am Mühlrück /Ebsdorfer Straße übersah ein 64-jähriger Opel-Fahrer am Samstagnachmittag, 8. September einen von rechts kommenden Roller. Der 56-jährige Biker erlitt bei der Kollision gegen 14.20 Uhr Verletzungen an der Schulter und der rechten Hand. Er musste zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Polizei findet roten Lack an beschädigtem Hyundai

Kirchhain-Anzefahr: Gesicherter roter Lack ist derzeit der einzige Hinweis auf einen flüchtigen Autofahrer nach einem Unfall am Samstag, 8. September zwischen 9 und 13 Uhr in der Marburger Straße. Der Unbekannte touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten grauen Hyundai Kleinbus vorne links und kümmerte sich nicht weiter um den Schaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

