POL-MR: Sonnenschirm vor Gaststätte beschädigt;Motorhaube zerkratzt;Peugeot beschädigt - Verursacher unbekannt;Seat touchiert - Verursacher gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Sonnenschirm vor Gaststätte beschädigt

Marburg: Unbekannte beschädigten am Donnerstag, 6. September zwischen 1.30 Uhr und 8 Uhr den Schirmständer einer Gaststätte am Hirschberg. Bei dem Vorfall auf der Freiterrasse entstand ein Schaden von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Motorhaube zerkratzt

Marburg-Marbach: Kratzer auf der Motorhaube eines Opel Astra hinterließen Randalierer zwischen Donnerstag, 6. September, 17 Uhr und Freitag, 7. September, 7 Uhr in der Straße "Salegrund". Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Peugeot beschädigt - Verursacher unbekannt

Rauschenberg: Beim Ein- oder Ausparken stieß ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag, 6. September in der Bahnhofstraße vorne rechts gegen einen geparkten schwarzen Peugeot. Bei dem missglückten Parkmanöver zwischen 17.30 und 18 Uhr entstand ein Schaden von 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Seat touchiert - Verursacher gesucht

Biedenkopf: In der Hintergasse touchierte ein Autofahrer zwischen Mittwoch, 5. September, 20.30 Uhr und Donnerstag, 6. September, 13.30 Uhr beim Vorbeifahren einen geparkten Seat Ibiza. Der Schaden hinten links beträgt etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

