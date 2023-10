Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Brennender Container

Friedberg (ots)

Auf dem Schrottplatz in der Straße Am Ringgraben brannte am Donnerstag, 19. Oktober, ein Metallcontainer, der offenbar mit Schrott gefüllt war. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Vermutlich zündeten Unbekannte den Unrat zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr an und flüchteten. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell