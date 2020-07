Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: (2. Ergänzung

Abschlussmeldung) Florstadt: Wohnhausbrand in Nieder-Mockstadt

Friedberg (ots)

Der 37-jährige Florstädter, der im Verdacht steht, in der Nacht zu Freitag ein Wohnhaus in Nieder-Mockstadt in Brand gesetzt zu haben, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen am heutigen Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Florstädter wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

