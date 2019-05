Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mehrere Brände am Wochenende in der Wetterau & Zeugen nach Unfällen, Unfallfluchten und Sachbeschädigungen gesucht

Friedberg (ots)

Essen vergessen

Bad Nauheim: Zu einem Einsatz rückte die Feuerwehr am Sonntag, gegen 15.30 Uhr, in die Frankfurter Straße zu einem Mehrfamilienhaus aus. Aus einer Wohnung drang Rauch, der Rauchmelder hatte ausgelöst. Wie sich herausstellte, vergas eine Seniorin ihr Essen auf dem Herd und schlief ein. Sie musste von der Feuerwehr aus der Wohnung befreit werden. Sachschaden durch den Brand entstand nicht. Die Wohnung musste lediglich gelüftet werden, die Seniorin kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.

*

Auto zu Schrott gefahren und abgehauen

Bad Nauheim: Im Höhenweg kam ein Autofahrer am Sonntagmorgen, gegen 02.50 Uhr, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel. An diesen entstand mit rund 8000 Euro ein wirtschaftlicher Totalschaden. Anwohner hörten den Knall, konnten aber beim Blick aus dem Fenster keinen Unfallverursacher mehr sehen, da dieser die Flucht ergriffen hatte. Später am Tag meldete sich bei der Polizei ein 18-Jähriger aus Nidderau, der angab den Unfall verursacht zu haben. Der von ihm genutzte PKW konnte später mit einem ebenfalls erheblichen Schaden aufgefunden werden. Insgesamt liegt der Schaden bei rund 15.000 Euro. Aufgrund der hohen Schadenssumme in Verbindung mit der Verkehrsunfallflucht, wurde der Führerschein des 18-Jährigen sichergestellt. Mögliche Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Wer kann Hinweise geben?

Bad Nauheim: Indem sie ein Fenster aufhebelten gelangten Einbrecher zwischen 18 Uhr am Samstag und 15.20 Uhr am Sonntag in einen Werkstattraum eines Kindergartens An der Birkenkaute. Was die Täter dort alles zerstörten und entwendeten, bedarf noch der genauen Untersuchung. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise, wer sich im Tatzeitraum unberechtigt auf dem Gelände aufhielt.

*

Fahrerseite kaputt

Bad Vilbel: Niemand wird die Vorstellung mögen den eigenen PKW unbeschädigt irgendwo zu parken und bei der Rückkehr ein total beschädigtes Auto vorzufinden. So ergeht es aber leider Vielen tagtäglich in der Wetterau, weil viele Unfallverursacher nicht zu ihrem Missgeschick stehen und sich nach einem Unfall aus dem Staub machen. So war es auch in der Zeppelinstraße in Massenheim. Ein Bad Vilbeler fand dort seinen roten Mazda 3 am Sonntagmittag, gegen 12.15 Uhr auf der Fahrerseite total kaputt vor, den er am Samstagabend, gegen 23 Uhr, noch unbeschädigt abgestellt hatte. Auf etwa 5000 Euro beläuft sich der Schaden am Mazda, dessen Verursacher nun die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, sucht.

*

Auf dem Fußballplatz bestohlen

Büdingen: Am Samstag, während eines Fußballspiels hatte ein Mann aus Nidda den Schlüssel für seinen Kleintransporter in seiner Hose in der Umkleidekabine am Sportplatz in Rinderbügen zurückgelassen. Zwischen 17.10 und 19.05 Uhr, machte sich ein Dieb diesen Umstand zu Nutze. Mit dem Schlüssel begab er sich zum am Sportplatz geparkten Kleintransporter und entwendete aus diesem die Geldbörse. Den Autoschlüssel ließ der Täter am weißen Transit zurück. Um Hinweise auf den Dieb bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Trekkingrad geklaut

Friedberg: Nur in sich verschlossen war das dunkelgraue Trekkingrad Bicycles, welches einem Dieb seine Tat vermutlich recht einfach machte. Zwischen 10 und 14.20 Uhr am Sonntag wechselte das Fahrrad im Wert von rund 550 Euro ungewollt den Besitzer. Der Eigentümer hatte es am Bahnhof an Gleis 1 abgestellt. Um Hinweise auf den Dieb erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Unfallflucht

Friedberg: Den Verursacher eines Schadens von rund 1200 Euro an einem grauen Peugeot 206 sucht die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0. Zwischen 14.40 und 14.50 Uhr am Samstag fuhr ein Unbekannter gegen den in der Marienstraße in Ockstadt geparkten PKW und anschließend einfach davon.

*

Ölwanne aufgerissen

Friedberg: Auf der Bundesstraße 3 zwischen den Anschlussstellen Bad Nauheim West und Friedberg Ockstadt verlor eine 62-jährige Friedbergerin am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr, die Kontrolle über ihren PKW. Sie kam auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort mit der Leitplanke, durchfuhr einen Entwässerungsgraben und kam schließlich im Feld zum Stillstand. Bei dem Unfall gingen einige Meter Leitplanke kaputt und der PKW. Da dessen Ölwanne beschädigt wurde, musste die Feuerwehr zum Abbinden zum Einsatz kommen. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

*

Ohne Führerschein

Gedern: In der Kirchstraße in Nieder-Semen kam eine 31-jährige Gedernerin am Sonntag, gegen 16 Uhr, mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und fuhr statt eine Kurve zu nehmen geradeaus durch einen Gartenzaun gegen ein Haus. Die Fahrerin hat nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Fahrerlaubnis und verletzte sich bei dem Unfall leicht, weshalb sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus kam. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genau beziffert werden.

*

Genauer Unfallort unklar

Hirzenhain: Irgendwo auf der Bundesstraße 275 zwischen Lißberg und Hirzenhain kam ein 16-jähriger Hirzenhainer am Samstag mit seinem Roller zu Fall. Nach seinen eigenen Angaben lag der Grund dafür bei einem Fuchs, wegen dem er eine Vollbremsung machen musste. Der Jugendliche verletzte sich bei dem Unfall und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Um Hinweis zum Unfallhergang und zum Unfallort bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Unfallflucht

Karben: Auf dem Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof in Karben beschädigte ein Parkplatznutzer zwischen 13.30 Uhr und 13.40 Uhr am Sonntag einen dort abgestellten braunen VW Sharan an der hinteren Stoßstange. Wer für den Schaden von rund 750 Euro verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, um Hinweise.

*

Beifahrerseite verkratzt

Karben: Im Ulmenweg in Klein-Karben verkratzte ein Unbekannter zwischen 20.45 Uhr am Freitag und 06 Uhr am Samstag den roten Ford Transit eines Anwohners auf der Beifahrerseite. Wer für den Schaden von etwa 150 Euro verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, um Hinweise.

*

Scheune brannte

Nidda: Ein Anwohner nahm in der Nacht zum Samstag, gegen 01.50 Uhr, in Kohden einen Brandgeruch wahr und ging dessen Ursache nach. Er entdeckte an einer Scheune im Feld ein Feuer im Bereich eines Brennholzlagers. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem ein Schaden von etwa 3000 Euro entstand. Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, bittet um Hinweise zur Brandentstehung. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

*

Wer fuhr den roten Ford Transit?

Rockenberg: Auf der Kreisstraße 172 zwischen Oppershofen und Södel kam der Fahrer eines roten Ford Transit am Samstag, gegen 14 Uhr auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort den Mitsubishi eines 56-jährigen Rockenberger. Nach dem Unfall fuhr der Unfallverursacher weiter, ließ schließlich seinen Transporter in einem Graben im Wald stehen und alle Insassen flüchteten. Die Polizei konnte zwei der Insassen im Wald versteckt finden, beide waren alkoholisiert und keiner wollte gefahren sein. Es handelt sich um einen 50-jährigen Polen und einen 48-jährigen Langenselbolder. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall und dem Fahrer des Transporters geben können.

*

Mülltonnenbrand griff über

Rockenberg: Aus unbekanntem Grund geriet eine Mülltonne im Gambacher Weg am Samstag in Brand. Das Feuer konnte gegen 11.30 Uhr entdeckt werden. Der Brand griff auf weitere Mülltonnen, einen Tujabaum und die Außenhaut des angrenzenden Wohnhauses über. Es wurde niemand verletzt. Zur Brandentstehung bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, um Hinweise.

*

Brand an Stadtbücherei

Rosbach: Zeugen zu einem Brand Am Bahnhof in Ober-Rosbach sucht die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0. Gegen 01.20 Uhr am Samstagmorgen entdeckte ein Anwohner den Brand an der Eingangstür der Stadtbücherei. Die Feuerwehr löschte den Brand, dessen Ursache noch unklar ist. Er richtete einen Schaden von rund 5000 Euro an.

*

Latten herausgerissen

Wölfersheim: Einen Gartenzaun im Hainweg demolierten Unbekannte zwischen 19 Uhr am Samstag und 09 Uhr am Sonntag. Der oder die Täter rissen zwei Latten aus dem Zaunelement heraus. Um Hinweise auf die Täter bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

