Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unser Serviceangebot für alle Wohnwagen- und Wohnmobilfreunde: Kostenlose Checks und Infos am Aktionstag in Butzbach

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Kaum sind die Osterferien vorbei, rücken für alle Hessen auch schon die Sommerferien in greifbare Nähe. Nur noch ein paar Wochen und die ersten Urlaubshungrigen starten in die großen Ferien. Ein mobiles Zuhause in Form eines Wohnmobils oder Wohnwagens steht dabei bei Vielen hoch im Kurs. Damit die Reise mit dem mobilen Zuhause nicht zum ungewünschten Sicherheitsrisiko wird, bietet die Polizei in der Wetterau - wie auch schon im letzten Jahr - einen tollen Service an.

Am Samstag, dem 01. Juni findet auf dem Gelände des Polizeizentrums in Butzbach (Roter Lohweg 29) ein Aktionstag zum Thema Wohnmobile und Wohnwagen statt. Von 09 bis 14 Uhr wird dabei von der Polizei und externen Unterstützern Einiges rund um das Thema geboten.

***

Strandausstattung, Kinderspielzeug, Vorzelt und Co.

Wieviel kann ich eigentlich in mein mobiles Zuhause einladen, ohne die Achslast / Stützlast oder die zulässige Gesamtmasse zu überschreiten? Der Verkehrsdienst Wetterau, als Organisator der Serviceaktion, wird mit einer mobilen Waage vor Ort sein und Wohnmobil und Wohnanhänger verwiegen. Es bietet sich an mit dem eigenen Gefährt "reisefertig" vorbeizukommen, um einen Eindruck davon zu gewinnen, ob bei den Gewichten noch Luft nach oben ist, oder eher etwas von der Zuladung zu Hause bleiben müsste.

*

Hauptsache alles ist drin

Was kann ins Auto - Was sollte in den Anhänger? Zur richtigen Beladung und vor allem zur Sicherung der Ladung berät an diesem Tag die DEKRA Frankfurt.

*

Reifen, Spiegel, Beleuchtung und Co.

Sind alle sicherheitsrelevanten Bauteile am Wohnmobil, dem Wohnanhänger und dem Zugfahrzeug noch in Ordnung? Worauf ist zu achten ist, damit es keine bösen Überraschungen gibt? Dazu bietet der ADAC einen Fahrzeugchek an.

*

Wenn es brennt

Wo ist eigentlich der Feuerlöscher? Nicht nur welche Art von Feuerlöschern Sinn machen, sondern vor allem wie sie zu bedienen sind, dazu berät die Firma CHRIST-engineering. Für alle Urlauber gibt es hier die Möglichkeit im Brandsimulator den Umgang mit einem Feuerlöscher zu üben.

**

Polizei und Unterstützer freuen sich über ein reges Interesse an den allesamt kostenlosen Angeboten. Eine Anmeldung zum Aktionstag ist nicht erforderlich. Ratsam ist es mit dem eigenen Gefährt nach Butzbach zu kommen und sich den Tag vorab im eigenen Kalender einzuplanen. So bleibt nach dem Check in Butzbach bis zum Urlaubsantritt noch genug Zeit um möglicherweise bestehende Sicherheitsrisiken auszubessern.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell