POL-WE: Aufmerksame Zeugin bei Unfallflucht in Butzbach ++ Ladendieb erwischt in Bad Vilbel ++ u.a.

Aufmerksame Zeugin bei Unfallflucht

Butzbach: Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Montag gegen 14.30 Uhr ein Unfall im Parkhaus in der Langgasse auf. Ein weißer Wagen stieß beim Einparken gegen einen dort geparkten schwarzen BMW. An der hinteren Stoßstange und dem Kotflügel hinterließ der Zusammenstoß Kratzer im Wert von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher besah sich die Anstoßstelle, bevor er die Örtlichkeit verließ und flüchtete. Die Zeugin informierte den Nutzer des BMW über den Vorfall, der wiederum die Polizei einschaltete. Da dank der aufmerksamen Frau das Kennzeichen des geflüchteten Autos bekannt ist, stehen die Aussichten gut, den Fahrer zu ermitteln.

Vier Reifen beschädigt

Bad Nauheim: Alle vier Reifen eines blauen 5er-BMW beschädigten Unbekannte am Sonntag zwischen 12 Uhr und 14 Uhr. Das Fahrzeug war in der Usastraße auf einem zu den Hochhäusern gehörenden Parkplatz geparkt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-155 in Verbindung zu setzen.

Geparktes Auto angefahren

Rosbach: Ein grauer VW Passat parkte am Montag zwischen 10.20 Uhr und 14.40 Uhr in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach. Das Auto stand in Fahrtrichtung B455, als ein anderes Fahrzeug es anfuhr. Dabei riss die Rückbeleuchtung heraus, Kotflügel und Heckstoßstange verkratzten. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle, ohne sich zu erkennen zu geben. Hinweise auf ihn und sein Fahrzeug nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Kratzer an der Stoßstange hinterlassen

Wölfersheim: In der Hauptstraße parkte ein VW Touran zwischen Samstag 10 Uhr und Montag 8 Uhr. In diesem Zeitraum muss ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen die Front des Fahrzeuges gestoßen sein. Es entstanden Kratzer an der Stoßstange, deren Schaden etwa 1000 Euro beträgt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 zu melden.

Ladendieb erwischt

Bad Vilbel: Zwei Packungen Parfum versteckte ein Mann aus Osthessen am Montag gegen 17 Uhr unter seiner Jacke. Dann verließ er die Drogerie am Niddaplatz, ohne zu bezahlen. Ladendetektive stellten den Dieb, nahmen ihm das Diebesgut im Wert von über 100 Euro ab und informierten die Polizei, die ihn mit zur Dienststelle nahm. Der 29-jahrige Iraker konnte nach Überprüfung seiner Personalien und Wohnsitzes wieder seiner Wege gehen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

