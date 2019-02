Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebe auf dem Friedhof in Butzbach - Zeugen gesucht!

Friedberg (ots)

Diebe auf dem Friedhof - Zeugen gesucht!

Butzbach: Es ist ein harter Schlag, wenn man geliebte Angehörige zu Grabe tragen muss. Häufig wird aus dem Grab ein Ort der Ruhe und Besinnung, wo man dem Verstorbenen nahe sein und trauern kann. Der Schmuck der letzten Ruhestätte wird mit Bedacht, besonderer Sorgfalt und Liebe ausgesucht. Wie schwer muss es Trauernde treffen, der diesen Ort beschädigt vorfinden? In Butzbach auf dem Friedhof in der Griedeler Straße geschah dies zwischen Samstag und Sonntag. Unbekannte Diebe entwendeten von dem Grab einer jungen Frau eine Jesus- und eine Marienfigur aus Bronze im Wert von 2000 Euro. Die Bronzestatuen waren jeweils seitlich des Grabsteins befestigt. Durch den Diebstahl beschädigten die dreisten Diebe auch die Grabeinfassung und verursachten Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der finanzielle Schaden ist dabei nur eine Seite der Medallie. Viel schwerer dürfte der Schock über die Befleckung der Gedenkstätte und die Niedertracht der Diebe wiegen. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

