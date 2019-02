POL-WE: Randalierer beschädigen Autos in Butzbach ++ Wer stahl die schwarz-gelben Kisten in Bad Vilbel? ++ Aufmerksame Zeugin klärt Unfallflucht in Friedberg ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Randalierer beschädigen Autos

Butzbach: Randalierer trieben am Sonntag früh ihr Unwesen in der Kleeberger Straße. Zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr traten sie Spiegel an geparkten Fahrzeugen ab, verkratzten den Lack oder rissen Kennzeichen herunter. Insgesamt fünf Autos beschädigten sie so und verursachten einen Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 entgegen.

Balkontür aufgehebelt

Rosbach: Einbrecher suchten am Samstag ein Einfamilienhaus im Neuen Weg in Ober-Rosbach auf. Zwischen 20.30 Uhr und 23.20 Uhr hebelten sie die Balkontüre im Hochparterre auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchwühlten Schränke und Laden in verschiedenen Zimmern und entwendeten Gegenstände. Abschließend steht noch nicht fest, was sie alles mitnahmen. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Hoher Schaden bei Unfallflucht

Bad Nauheim: Etwa 8000 Euro Schaden an der linken Fahrzeugseite entstanden bei einem Unfall, der sich am Sonntag zwischen 13 Uhr und 18 Uhr in der Hochwaldstraße zutrug. Ein bislang unbekannter Fahrer stieß mit seinem Wagen gegen den am Straßenrand der Hochwaldstraße geparkten blauen Seat Ibiza. Dabei entstanden Kratzer und Dellen an Stoßstange, Kotflügel und Türen des Kleinwagens. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Aufmerksame Zeugin klärt Unfallflucht

Friedberg: Der Fahrer eines Opel Zafira lenkte sein Fahrzeug am Samstag gegen 16.40 Uhr in der Hanauer Straße in voller Fahrt gegen einen Metallpfosten vor einem Asia-Restaurant. Obwohl der Pfosten umgefahren und aus dem Beton gerissen wurde und auch der Zafira erhebliche Schäden abbekam, setzte der Fahrer seinen Weg unvermindert fort und floh von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Vorfall der Polizei, die bei ihren Ermittlungen den Flüchtigen, einen 50-Jährigen aus dem Wetteraukreis feststellen konnte. Die Schäden an seinem Opel in Höhe von 5000 Euro entsprachen dem Spurenbild an der Unfallstelle. Der Schaden des Pfostens beläuft sich auf ca. 300 Euro. Welch Glück, dass es nur ein Pfosten war...

Werkzeug gestohlen

Limeshain: Im Laufe des Wochenendes machten sich Diebe an einem roten Kleinlaster in Hainchen zu schaffen. Das hinter dem Sportplatz Zum Wiesengrund abgestellte Fahrzeug öffneten die Gauner und entwendeten daraus einen Werkzeugkasten und eine "Motoflex" im Wert von insgesamt 2000 Euro. Hinweise auf Tat oder Täter nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Feuerwehr löscht brennende Hütte

Nidda: Die Feuerwehr rückte am Sonntag gegen 22.25 Uhr nach Kohden in die Altenburgstraße aus. Dort brannte eine Gartenhütte. Trotz schnellem Einschreiten der Floriansjünger war die Hütte mitsamt Gerät nicht mehr zu retten. Es entstand Schaden von etwa 2500 Euro. Personen und andere Gebäude kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die bislang unbekannte Ursache des Feuers zu ermitteln. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Eine Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Karben: Am Freitag gegen 16.10 Uhr kam es an der Kreuzung B3 und L3205 zum Zusammenstoß zweier Autos, bei dem eine Frau sich leicht verletzte. Die 47-Jährige aus dem Wetteraukreis fuhr mit ihrem Renault Twingo die Landstraße und bog an der Ampel nach links in Richtung Kloppenheim ab. Dabei übersah sie offenbar das für sie geltende Rotlicht und stieß mit dem VW Golf einer 54-Jährigen aus dem Kreis Bergstraße zusammen, die die Kreuzung bei Grünlicht in Richtung Bad Vilbel passierte. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich die Twingofahrerin leicht. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro. Ein Abschleppdienst musste sie von der Unfallstelle bergen.

Schwarze Kisten mit gelbem Deckel geklaut

Bad Vilbel: Während er sein Auto nur eben hinter dem Haus in der Raiffeisenstraße in die Garage fahren wollte, stellte ein Mann am Sonntag zwei Kisten auf dem Gehweg vor dem Wohnhaus ab. Die Kisten hatten Gewicht, enthielten sie doch mehrere Weinflaschen, eine Bohrmaschine und Computer-Spiele. Als er nur einen Moment darauf zurückkam, stellte er erstaunt fest, dass beide Kisten nicht mehr dort standen und sie auch niemand bereits ins Haus getragen hatte. Offenbar klauten Diebe die Kisten, mit einem Wert von gut 1000 Euro, während des Einparkens. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Hinweise auf die Diebe der beiden schwarzen Kisten mit gelbem Deckel nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel: 06101/5460-0 entgegen.

Fahrrad gestohlen

Bad Vilbel: Ein schwarzes Herrenrad der Marke Triumph entwendeten bislang Unbekannte zwischen Mittwochabend und Samstag gegen 13 Uhr Am Südbahnhof. Das knapp 300 Euro teure Rad war mit einem Zahlenschloss gesichert, das der oder die Langfinger aber offenbar aufbrachen, um das Rad zu stehlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

