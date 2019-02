Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ein Boot im Wald - von Rosbach nach Neu-Anspach ohne Wasser unterm Kiel ++ Auffahrunfall auf der A5

Friedberg (ots)

Ein Boot im Wald

Rosbach: Ein "Boot im Wald" meldete ein Spaziergänger am Sonntagvormittag der Polizei in Usingen. In einem Waldgebiet nahe Neu-Anspach stellte er das Wassergefährt fest. Es befand sich auf einem PKW-Anhänger, fernab jeglicher Wasserstraße, was ihm merkwürdig vorkam. Bei einer Überprüfung durch die Ordnungshüter stellte sich heraus, dass der Besitzer von Anhänger und Boot gerade Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei in Friedberg erstattet hatte. Er parkte den Hänger mitsamt Boot am Samstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle in Ober-Rosbach und stellte Sonntagfrüh den Diebstahl fest. Er freute sich über die Nachricht, dass Hänger und Boot wieder aufgetaucht waren, jedoch fehlte am Boot der Motor. Diesen montierten die Diebe offenbar ab, entwendeten ihn und ließen den Rest zurück. Der Außenbordmotor der Marke Mercury hat einen Wert von knapp 1000 Euro. Zeugen, die im Bereich Rosbach Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen. Ebenfalls bittet die Polizei um Hinweise verdächtiger Wahrnehmungen aus dem Bereich Neu-Anspach unter der gleichen o.a. Rufnummer.

Auffahrunfall auf der A 5

Rosbach: Der Fahrer eines 3er BMW aus dem Landkreis Northeim befuhr am Freitag gegen 18.20 Uhr den linken Fahrstreifen der A5 in Richtung Kassel. Als der vor ihm fahrende Audi A4 verkehrsbedingt abgebremst wurde, übersah der 31-Jährige BMW-Fahrer dies offenbar und fuhr auf das Heck des Audi auf. Die beiden Insassen des Audi, ein 45-Jähriger und ein 49-Jähriger aus Niedersachsen verletzten sich bei der Kollision leicht. Der BMW Fahrer musste mit einem Krankenwagen in ein Hospital eingeliefert werden. Beide Fahrzeug mussten abgeschleppt werden und wiesen Schäden von insgesamt ca. 15.000 Euro auf.

