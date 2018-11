POL-WE: Wildunfälle in der Wetterau ++ Zetteltrick funktioniert in Friedberg ++ Jugendlicher behält sein Longboard in Nidda ++ u.a.

Friedberg (ots) - Pressemeldungen 15.11.2018

Ford verkratzt - Unfallfahrer flüchtet

Münzenberg: Einen, am Fahrbahnrand der Bockenheimer Straße in Gambach geparkten, Ford Focus beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen Montag 22.30 Uhr und Mittwoch gegen 11 Uhr. Möglichweise schwenkte ein LKW beim Einbiegen in die Bockenheimer Straße in Richtung Ringstraße aus und verursachte dabei die Beschädigungen im Wert von etwa 1200 Euro am linken Fahrzeugheck des Ford. Der Unfallfahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher in Bungalow

Rosbach: Durch ein Fenster verschafften sich Einbrecher am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und etwa 20 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Uhlandstraße in Rodheim. Sie entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Safe, sowie ca. 600 Euro Bargeld. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Zetteltrick funktioniert

Friedberg: Unter dem Vorwand, Zettel und Stift zu benötigen, um bei der Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen, verschafften sich am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 13 Uhr drei bislang unbekannte Frauen Zutritt zu einer Wohnung im Städter Weg. Während die hilfsbereite Seniorin die Schreibutensilien in ihrer Wohnung besorgte, lenkten sie zwei der Diebinnen ab. Eine Dritte durchsuchte derweil das Schlafzimmer nach Wertsachen und fand etwa 2000 Euro Bargeld, mit dem sie verschwand. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl, nachdem die Frauen bereits über alle Berge waren. Eine der Frauen soll etwa 160 - 170 cm groß und dünn sein. Sie habe vermutlich rötliche Haare. Die zweite Diebin habe schwarze Haare gehabt, sei etwas größer und dick gewesen. Bei allen habe es sich um Frauen mit südländischer Erscheinung gehandelt. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Radfahrerin übersehen und geflüchtet

Friedberg: Am Montag gegen 15.30 Uhr kam es in der Frankfurter Straße Höhe Pfingstweide zu einer Unfallflucht. Der Fahrer bzw. die Fahrerin eines PKW kam aus Richtung Ober-Wöllstadt. Beim Einbiegen in die Pfingstweide übersah er/sie eine Radfahrerin, die auf dem dortigen Fußgängerweg in gleiche Richtung geradeaus unterwegs war. Es kam zwar nicht zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Rad. Die 22-Jährige Radlerin kam jedoch trotzdem zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Unfallbeteiligte Fahrer oder die Fahrerin des PKW blieb nicht an der Unfallstelle, sondern flüchtete, ohne sich weiter um die Gestürzte zu kümmern. Zeugen des Vorfalls und der Fahrer/die Fahrerin des flüchtigen Fahrzeugs werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Wild kreuzt - mehrere Verkehrsunfälle

Wetterau: Zu mehreren Verkehrsunfällen mit Tieren kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gegen 19.30 Uhr kreuzte ein Reh die B457 zwischen Harb und Nidda und lief der Fahrerin eines VW Sharan vor das Auto. Trotz des Zusammenstoßes konnte das Reh davonlaufen. Am Sharan entstand Schaden im Frontbereich. Während der Fahrt von Kefenrod nach Wolferborn querte ein weiteres Reh die L3010 gegen 22.45 Uhr. Ein Büdingerin konnte einen Zusammenstoß mit ihrer A-Klasse nicht mehr verhindern. Auch hier verletzte sich das Reh vermutlich, konnte aber noch davonlaufen. Am Mercedes entstand ein Schaden im Frontbereich von ca. 2000 Euro. Gegen 2.30 Uhr zwischen Michelnau und Nidda hatte das Rehwild weniger Glück. Beim Zusammenstoß mit dem Ford eines 30-jährigen Schotteners verletzte es sich tödlich. Am Ford brach die Stoßstange. Auch eine Katze ließ ihr Leben, als sie gegen 3.00 Uhr kurz vor Wölfersheim in einen weißen VW Golf lief. Nicht mehr fahrbereit blieb ein VW nach dem Zusammenstoß mit einem Tier zwischen Nidda und Harb gegen 4.40 Uhr zurück. Auf der Abfahrt Richtung Ulfa kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrerin das Tier nicht erkannte. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. In diesem Zusammenhang rät die Polizei zur Wachsamkeit: Bleiben Sie aufmerksam und bremsbereit! Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an und rechnen Sie während der Dämmerung und in der Dunkelheit mit Wildwechsel, auch von mehreren Tieren!

Vom Keller bis ins Dachgeschoss

Nidda: Ungebetenen Besuch bekamen die Bewohner eines Einfamilienhauses Auf der Platte am Mittwoch. In der Zeit von 17 Uhr bis 19 Uhr hebelten sie ein Fenster zum Souterrain auf und stahlen dort eine Armbanduhr. Danach erklommen die Einbrecher den auf der Gebäuderückseite liegenden Balkon und drangen gewaltsam durch die Tür in die Hauptwohnung. Sie durchwühlten Räume bis ins Dachgeschoss. Dabei entwendeten sie diverse Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 1300 Euro. An Fenster und Balkontür entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Jugendlicher behält sein Longboard

Nidda: Ein 17-Jähriger befand sich am Dienstag gegen 20.50 Uhr in Nidda am Bahnhofsvorplatz, als ein junger Mann ihn auf sein Longboard ansprach. Mehrfach verlangte der Mann offenbar die Herausgabe des langen Skateboards im Wert von knapp 100 Euro. Dabei soll er auch Schläge angedroht haben. Nachdem der Jugendliche die Herausgabe verweigerte und weitere Passanten hinzukamen erkannte der Mann wohl die Aussichtslosigkeit seines Vorhabens und verschwand. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein etwa 19 - 20-jähriger Mann mit kurzen schwarzen Haaren und dunklem Teint. Er soll eine schlanke Statur und einen Dreitagebart haben. Bekleidet war er mit einer olivgrünen längeren Jacke, weißen Schuhen und einer weißen Basecap. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

