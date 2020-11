Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall/ Festfahrung eines Binnenschiffes

GernsheimGernsheim (ots)

Am 11.11.2020, um 14:45 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Gernsheim die Festfahrung eines Gütermotorschiffes gemeldet. In Höhe Rhein-km 459,900 kam das stromabwärts fahrende Gütermotorschiff vom Kurs ab und fuhr sich auf dem "Fasanengrund" fest. Ein Freischleppversuch durch ein anderes Gütermotorschiff mißlang, aufgrund eines Drahtbruches. Für die Dauer dieses Bergeversuches wurde die Schifffahrt gesperrt. Da das Gütermotorschiff nicht freigeschleppt werden konnte, wurde durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Abz. Worms angeordnet, dass das festgefahrene Gütermotorschiff an Ort und Stelle verbleibt. Die Bergemaßnahmen werden am Folgetag fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell