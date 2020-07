Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Erneute Gewässerverunreinigung durch Öl.

Lampertheim (ots)

Die Wasserschutzpolizeistation Gernsheim wurde heute, gegen 14:45 Uhr, durch die Feuerwehr Lampertheim über eine Gewässerverunreinigung im Lampertheimer Altrhein informiert. Gegen 16:30 Uhr wurde bei Altrhein-km 3,0 (Höhe Lüderitzbucht) durch die Bootsstreife ein dünner gräulicher Film auf der Wasseroberfläche festgestellt. Die mineralölhaltige Verunreinigung war offensichtlich bereits älter. Weiter oben- und unterhalb war keinerlei Verunreinigung mehr feststellbar. Das von der Polizeifliegerstaffel festgestellte Ausmaß von ca.20 Meter Länge und 5 Meter Breite, war so gering, dass keine Beseitigungsmaßnahmen durch die Feuerwehr getroffen wurden.

Eventuell besteht ein Zusammenhang mit den in der Vergangenheit aufgetreten Verunreinigungen, so dass die entsprechenden Ermittlungen noch andauern. Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen können insbesondere an die Wasserschutzpolizeistation Gernsheim, 06258-93400,gemeldet werden.

