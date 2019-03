Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sturmschaden an Steganlage

Wiesbaden (ots)

Aufgrund starker Sturmböen sind an einem äußeren Ausleger der Steganlage des Wiesbadener Yachtclubs zwei Schweißnähte an den Verbindungen zur Hauptsteganlage eingerissen und eine Verbindungstrebe ausgerissen. An diesem Ausleger befand sich eine große Motoryacht, die an dieser Stelle ihren Liegeplatz hat. Aufgrund der zurzeit vorherrschenden starken Sturmböen aus südwestlicher Richtung schwoite dieser Ausleger sehr stark und drohte an den beschädigten Schweißnähten abzureißen und mitsamt der Motoryacht gegen die Hauptsteganlage gedrückt zu werden. Durch die hinzugezogene Berufsfeuerwehr Wiesbaden wurde mit Hilfe von zahlreichen Stahltrossen der Ausleger provisorisch gesichert und die defekten Schweißnähte so entlastet. Durch einen zusätzlich ausgebrachten Heckanker an der Yacht sowie einen weiteren Festmacher wurde der Ausleger gegen weiteres Vertreiben gesichert.

Rückfragen bitte an:



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell