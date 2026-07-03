Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Schusswaffengebrauch nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt - Angreifer schwer verletzt

Wiesbaden / Kassel (ots)

Am heutigen Donnerstag (02.07.2026) kam es gegen 20:00 Uhr in einem Haus im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gegenüber einem 66-jährigen Mann, nachdem dieser zwei Polizeibeamte mit einer Schusswaffe bedrohte. Der Angreifer ist lebensgefährlich verletzt und befindet sich im Krankenhaus.

Vorausgegangen war der Versuch der Polizeibeamten, den Sachverhalt einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt des 66-jährigen Mannes aufzuklären.

Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen, wie in solchen Fällen üblich, übernommen. Die genauen Umstände sowie der Ablauf des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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