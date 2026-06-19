PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz

Dietzenbach (ots)

(lei) Kratzer und Schleifspuren fast auf der kompletten linken Fahrzeugseite: Geschätzt über 2.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag an einem geparkten Auto in der Darmstädter Straße. Ein Mann hatte dort in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.25 Uhr seinen VW Golf abgestellt, als jemand Unbekanntes offenbar beim Ein- oder Ausparken gegen den schwarzen Wagen mit Hamburger Kennzeichen stieß. Den Pflichten eines Unfallbeteiligten, etwa die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung zu ermöglichen, ist er oder sie ganz offensichtlich nicht nachgekommen, stattdessen wurde das Weite gesucht. Jetzt ermittelt die Polizei in Dietzenbach wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06074 837-0 melden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren