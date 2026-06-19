Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz

Dietzenbach (ots)

(lei) Kratzer und Schleifspuren fast auf der kompletten linken Fahrzeugseite: Geschätzt über 2.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag an einem geparkten Auto in der Darmstädter Straße. Ein Mann hatte dort in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.25 Uhr seinen VW Golf abgestellt, als jemand Unbekanntes offenbar beim Ein- oder Ausparken gegen den schwarzen Wagen mit Hamburger Kennzeichen stieß. Den Pflichten eines Unfallbeteiligten, etwa die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung zu ermöglichen, ist er oder sie ganz offensichtlich nicht nachgekommen, stattdessen wurde das Weite gesucht. Jetzt ermittelt die Polizei in Dietzenbach wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06074 837-0 melden können.

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