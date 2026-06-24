Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Hochwertige Rolex bei Juwelier gestohlen +++ Trickdiebstahl auf Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes +++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Hochwertige Rolex bei Juwelier gestohlen, Wiesbaden-Mitte, Wilhelmstraße Dienstag, 23.06.2026, 15:45 Uhr

(kq)Am Montagnachmittag entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in einem Juweliergeschäft in der Wilhelmstraße eine hochwertige Armbanduhr im Wert von rund 39.500 Euro.

Gegen 15:45 Uhr betraten die beiden Männer das Geschäft und täuschten Kaufinteresse an einer Rolex GMT-Master II aus Gelbgold vor. Während sie sich die Uhr zeigen ließen, verwickelten sie die Verkäuferinnen in ein Gespräch. In einem unbeobachteten Moment gelang es einem der Täter, die in einer Schatulle befindliche Armbanduhr zu entwenden, während sein Begleiter die Mitarbeiterinnen weiterhin ablenkte. Anschließend gaben die Männer vor, das Geld für den Kauf der Uhr holen zu wollen. Nachdem sie den Verkaufsraum verlassen hatten, flüchteten sie mit der gestohlenen Armbanduhr in einem vor dem Geschäft abgestellten Pkw in unbekannte Richtung.

Der erste Täter wird als etwa 30 Jahre alt, circa 170 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare, einen schwarzen Vollbart und ein "südosteuropäisches Erscheinungsbild". Bekleidet war er mit einem schwarzen Poloshirt mit weißem Muster, einer schwarzen kurzen Hose mit gleichfarbigem Muster sowie weißen Turnschuhen. Zudem trug er eine schwarze Herrenhandtasche, eine silberne Armbanduhr mit schwarzem Armband und ein auffälliges Tattoo am linken Unterarm.

Sein Begleiter soll ebenfalls etwa 170 cm groß und 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Er hatte grau-weiße, nach hinten gekämmte Haare, einen grauen Vollbart, eine kräftige Statur sowie ein "südosteuropäisches Erscheinungsbild". Bekleidet war er mit einem hellblauen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, einer schwarzen Jeanshose und weißen Turnschuhen mit schwarzen Applikationen. Auch er trug eine silberne Armbanduhr mit schwarzem Armband.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Trickdiebstahl auf Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes, Wiesbaden-Bierstadt, Rostocker Straße, Dienstag, 23.06.2026, 10:30 Uhr

(kq)Am Montagvormittag wurde ein Mann in Wiesbaden Opfer eines Trickdiebstahls.

Gegen 10:30 Uhr sprach ein bislang unbekannter Täter den Geschädigten auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes in der Rostocker Straße an und bat ihn darum, eine Ein-Euro-Münze für einen Einkaufswagen zu wechseln. Während des Münzwechsels gelang es dem Täter, unbemerkt 1.200 Euro Bargeld aus der Geldbörse des Geschädigten zu entwenden. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er soll ein "osteuropäisches Erscheinungsbild" gehabt, keinen oder nur einen leichten Bart getragen haben und mit einer dunklen Mütze sowie einer hellgrauen Sommerjacke bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Seien sie daher misstrauisch, wenn sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen auch oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an oder in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

3. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Wiesbaden-Klarenthal, Goerdelerstraße, Dienstag, 23.06.2026, 13:00 Uhr

(kq)Am Montagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wiesbaden schwer verletzt.

Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer die Otto-Wels-Straße aus Richtung Geschwister-Scholl-Straße kommend in Fahrtrichtung Goerdelerstraße. Zeitgleich war ein VW Golf auf der Otto-Wels-Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Als der Fahrer des VW Golf nach links in die Zufahrt zu den Häusern der Goerdelerstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und erlitt schwere Verletzungen.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

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