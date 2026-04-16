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POL-WI: 13-Jährige aus einer Jugendeinrichtung in Wiesbaden vermisst

POL-WI: 13-Jährige aus einer Jugendeinrichtung in Wiesbaden vermisst
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Wiesbaden (ots)

13-Jährige aus einer Jugendeinrichtung in Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Donnerstag, 16.04.2026, 09:00 Uhr

(kq)Seit Donnerstagmorgen wird die 13-jährige Darina Grundza aus einer Jugendeinrichtung in Wiesbaden vermisst. Darina kommt aus Aschaffenburg und war in einer Unterkunft in Wiesbaden untergebracht. Diese verließ sie ohne Einverständnis des Personals gegen 09:00 Uhr und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Darina ist circa 160 cm groß, hat eine schmale Statur und lange, dunkle Haare. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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