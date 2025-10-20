PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisstensuche nach einer 14-Jährigen aus Eltville

POL-WI: Vermisstensuche nach einer 14-Jährigen aus Eltville
  • Bild-Infos
  • Download

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

Montag, 20.10.2025

(nie) Die Kriminalpolizei Wiesbaden ist auf der Suche nach der 14-jährigen Norne Sauerborn aus Eltville. Norne ist seit dem 06.10.2025 aus einer Klink in Eltville abgängig. Gesehen wurde Norne letztmalig am 07.10.2025 am Mainzer Hauptbahnhof, wo sie sich jedoch vor dem Eintreffen einer Polizeistreife entfernen konnte. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zu ihr. Die Vermisste verfügt aufgrund sozialer Strukturen über Anlaufadressen in Wiesbaden. Es liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste in Begleitung eines 17-jährigen Freundes befinden könnte. Die Vermisste war zum Zeitpunkt der letztmaligen Sichtung mit einer schwarzen Jacke, einem Hoodie und Leggins bekleidet. Norne ist insgesamt von schlanker Statur.

Bisherige Ermittlungen verliefen noch ohne Erfolg. Die Polizei wendet sich mit einem Lichtbild der Vermissten an die Öffentlichkeit und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat Norne Sauerborn gesehen oder hat Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 15:36

    POL-WI: 53-Jähriger angegriffen +++ Geschwindigkeitsmessungen

    Wiesbaden (ots) - 1. 53-Jähriger angegriffen, Wiesbaden, Frankenstraße, Donnerstag, 16.10.2025, 20:30 Uhr (nie) Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr griff ein Unbekannter einen Anwohner der Frankenstraße in Wiesbaden an. Während der Mann seine Wohnungstür aufschloss, soll sich der Täter von hinten angenähert und den 53-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Nach Drohung mit der Polizei, flüchtete der Angreifer. Bei ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 15:15

    POL-WI: Fahrzeuge beschädigt und festgenommen +++ Ermittlungen gegen Hundehalter

    Wiesbaden (ots) - 1. Fahrzeuge beschädigt - Tatverdächtiger festgenommen, Wiesbaden-Erbenheim, Berliner Straße, Dienstag, 14.10.2025, 22:07 Uhr (nie) Ein 27-jähriger Mann hat am späten Dienstagabend gleich mehrere Fahrzeuge in der Berliner Straße in Wiesbaden-Erbenheim beschädigt. Aufmerksame Anwohner meldeten dem Notruf der Polizei, nachdem sie beobachtet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren