Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisstensuche nach einer 14-Jährigen aus Eltville

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

Montag, 20.10.2025

(nie) Die Kriminalpolizei Wiesbaden ist auf der Suche nach der 14-jährigen Norne Sauerborn aus Eltville. Norne ist seit dem 06.10.2025 aus einer Klink in Eltville abgängig. Gesehen wurde Norne letztmalig am 07.10.2025 am Mainzer Hauptbahnhof, wo sie sich jedoch vor dem Eintreffen einer Polizeistreife entfernen konnte. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zu ihr. Die Vermisste verfügt aufgrund sozialer Strukturen über Anlaufadressen in Wiesbaden. Es liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste in Begleitung eines 17-jährigen Freundes befinden könnte. Die Vermisste war zum Zeitpunkt der letztmaligen Sichtung mit einer schwarzen Jacke, einem Hoodie und Leggins bekleidet. Norne ist insgesamt von schlanker Statur.

Bisherige Ermittlungen verliefen noch ohne Erfolg. Die Polizei wendet sich mit einem Lichtbild der Vermissten an die Öffentlichkeit und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat Norne Sauerborn gesehen oder hat Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

