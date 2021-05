POL-WI: "Ersthelfer" bestehlen Unfallopfer +++ Falsche Polizeibeamte scheitern +++ Paketauslieferer bestohlen

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. "Ersthelfer" bestehlen Unfallopfer

Wiesbaden, Adolfstraße, Donnerstag, 06.05.2021, 13:05 Uhr

(he)Gestern Mittag wurde einem gestürzten Radfahrer in der Adolfstraße von zwei schamlosen "Ersthelfern" die Geldbörse entwendet, wobei dem Unfallopfer ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Weil ein Verkehrsteilnehmer um kurz nach 13:00 Uhr unachtsam seine PKW-Tür öffnete, musste der herannahende Radfahrer sehr stark abbremsen und kam dabei zu Fall. Zwei Männer erschienen an der Unfallstelle und wollten scheinbar helfen. Dies taten sie auch, darüber hinaus entwendeten sie jedoch offenbar währenddessen die Geldbörse des gestürzten 43-Jährigen. Dies fiel jedoch erst auf, als die Polizei an der Unfallstelle erschien und die Personalien der Unfallbeteiligten feststellte. Die zwei Männer hatten sich zwischenzeitlich natürlich entfernt. Einer sei von dünner Gestalt gewesen und habe braune oder graue Haare sowie eine Jacke mit aufgesetzten Taschen in khaki-grün, in der Art einer Militärjacke getragen. Der zweite sei etwas korpulenter bis dick und Brillenträger gewesen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Falscher Polizeibeamter ruft an,

Wiesbaden, König-Adolf-Straße, Donnerstag, 06.05.2021, 22:40 Uhr

(he)Mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" versuchten Trickbetrüger gestern Abend eine Wiesbadener Seniorin um Bargeld und Wertgegenstände zu bringen, diese durchschaute jedoch das Vorhaben und beendete das Telefonat. Genau richtig! Gegen 22:40 Uhr meldete sich "Kriminalpolizeibeamter Jan Schröder" bei der 74-Jährigen und erklärte, dass in der Holzstraße in Wiesbaden Einbrecher festgenommen worden seien und man bei diesen die Adresse der Angerufenen gefunden habe. Anschließend wurde nach Bargeld und Schmuck gefragt. Nun bemerkte die Seniorin sofort was los war und beendete das Telefonat. Trotz mehrerer Anrufversuche bissen die Betrüger bei der aufmerksamen Dame auf Granit. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

3. Paketauslieferer bestohlen,

Wiesbaden, Loreleiring, Donnerstag, 06.05.2021, 12:00 Uhr

(he)Gestern Mittag nutzten Diebe im Loreleiring die kurze Abwesenheit eines Paketauslieferers und entwendeten aus dem Innenraum seines Fahrzeuges dessen Mobiltelefon. Gegen 12:00 Uhr stellte der Fahrer sein gelbes Auslieferfahrzeug in Höhe der Hausnummer 18 ab und lieferte Pakete aus. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, war das Telefon verschwunden. Hinweise auf die Diebe liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. Sachbeschädigung an Schulgebäude,

Wiesbaden-Igstadt, Hauptstraße, Mittwoch, 05.05.2021, 10:00 Uhr bis Donnerstag, 06.05.2021, 07:45 Uhr

(he)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Unbekannte auf dem Gelände der Peter-Rosegger-Schule in Igstadt unterwegs und verursachten einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der oder die Täter entfernten aus dem Belag der Außenterrasse eine Bodenplatte. Weiterhin beschädigten sie auf dem Dach eines Nebengebäudes Dachziegeln und Teile der Blitzableiteranlage. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

5. Blitzermeldungen der Polizeidirektion Wiesbaden:

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangemeldete Kontrollen statt.

