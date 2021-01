POL-WI: Pressemeldung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden

1. Verkehrskontrolle in der Moritzstraße, Wiesbaden, Moritzstraße, Donnerstag, 07.01.2021, 07:00 Uhr bis 11:30 Uhr (Wie) Am Donnerstagmorgen richtete die Kontrollgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei eine Kontrollstelle in der Moritzstraße ein. Insgesamt konnten 27 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert werden, von denen 24 beanstandet werden mussten. Die erfahrenen Verkehrspolizisten entdeckten drei Straftaten und 21 Ordnungswidrigkeiten. Ein Motorrollerfahrer hatte sein Gefährt dermaßen manipuliert, dass er damit viel zu schnell fahren konnte und somit die Fahrzeugart änderte. Nun muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt verantworten. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten Veränderungen an ihren Fahrzeugen vorgenommen, die entweder so nicht zulässig oder zumindest Abnahmepflichtig gewesen wären. Somit war jeweils die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen. Weiter transportierte ein Paketdienstfahrer Gefahrgut, ohne für die vorgeschriebene Sicherung gesorgt zu haben. Dazu wurden noch diverse Verstöße gegen die Gurtpflicht und fehlende Umweltplaketten festgestellt und angezeigt.

2. PKW-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 07.01.2021, 02:20 Uhr (Wie) Am frühen Donnerstagmorgen fiel einer Streife der Präsidialwache ein BMW auf der Busspur der Schwalbacher Straße auf. Als die Streife ihr Fahrzeug wendete, gab der BMW-Fahrer Gas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte der BMW in der Steingasse angehalten werden. Schnell zeigte sich der Grund der Flucht, der 25-jährige Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Somit musste er die Streife auf die Wache begleiten, wo von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Danach wurde der 25-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

3. Medizinischer Notfall auf dem Gehweg, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Donnerstag, 07.01.2021, 21:36 Uhr (Wie) Mehrere Passanten entdeckten am Donnerstagabend auf dem Kaiser-Friedrich-Ring einen 67-jährigen Mann leblos auf dem Gehweg liegend. Da eine Ärztin und ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr unter den Ersthelfern waren, wurde sofort mit einer Reanimation begonnen, die von den Rettungssanitätern fortgeführt wurden. Der 67-Jährige konnte wiederbelebt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte eine Angehörige ermitteln und informieren. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Straftat.

4. Blitzermeldungen der Polizeidirektion Wiesbaden:

Dienstag, 12.01.2021, Wiesbaden, Waldstraße

Dienstag, 12.01.2021, Wiesbaden, Waldstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigten Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Vekehrsunfallflucht auf der B417, Hünstetten, B417, Donnerstag, 07.01.2021, 20:04 Uhr (Wie) Am späten Donnerstag kam es auf der B417 auf Höhe der Hühnerkirche zu einer seitlichen Kollision von zwei PKW. Hierbei soll ein dunkler PKW, der in Richtung Wiesbaden unterwegs war, zu weit auf den Fahrstreifen eines Mercedes geraten sein, der in Richtung Limburg fuhr. Beide Fahrzeuge streiften sich mit den Fahrerseiten und es entstand erheblicher Sachschaden, der alleine bei dem Mercedes auf ca. 6000EUR geschätzt wird. Der dunkle PKW hielt nach dem Unfall nicht an und entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nach einem Unfall nachzukommen. Eine Fahndung der Polizei nach dem flüchtigen Fahrzeug blieb bisher erfolglos. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06126/93940 zu melden.

2. Unfallflucht nach Überholmanöver, Kiedrich, Landesstraße 3035, Donnerstag, 07.01.2021, 15:30 Uhr (Wie) Eine 54-jährige Frau befuhr mit ihrem Skoda die Landstraße 3035 zwischen Kiedrich und Eltville. Kurz vor der B42 soll sie von einem dunklen PKW überholt und geschnitten worden sein. Um eine Kollision zu vermeiden, habe die 54-Jährige nach rechts ausweichen müssen und sei so gegen die Außenschutzplanke gefahren. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4000EUR. Der überholende PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06123/90900 zu melden.

3. Blitzermeldungen der Polizeidirektion Rheingau-Taunus:

Donnerstag, 14.01.2021, Gemarkung Heidenrod, B260

Donnerstag, 14.01.2021, Gemarkung Heidenrod, B260

Samstag, 16.01.2021, Gemarkung Eltville, B42

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigten Messstellen geben kann.

