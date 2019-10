Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Streit im Straßenverkehr eskaliert, Wiesbaden, Lippestraße, Dienstag, 15.10.2019, 22:00 Uhr

(ba) Aus einem Streit im Straßenverkehr entwickelte sich am Dienstagabend in der Lippestraße in Wiesbaden-Schierstein eine handfeste Auseinandersetzung. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten ein 62-jähriger, der mit einem Audi Q5 unterwegs war und ein 53-jähriger in einem Mercedes der E-Klasse in Streit, in dessen Folge der 62-jährige einen Baseballschläger aus dem Kofferraum seines Autos holte. Glücklicherweise konnten die beiden Kontrahenten von den weiteren Insassen der Fahrzeuge beruhigt werden, sodass niemand verletzt wurde. Der Baseballschläger wurde durch die hinzugerufene Polizei sichergestellt.

2. Einbruch in Bar - Geld aus Spielautomaten entwendet, Wiesbaden, Emser Straße, Donnerstag, 10.10.2019, 14:00 Uhr bis Dienstag 15.10.2019, 14:00 Uhr

(ba) In der Emser Straße in Wiesbaden sind bislang unbekannte Täter in eine Bar eingebrochen. Dort brachen sie drei Spielautomaten auf und entwendeten aus diesen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 - 345 0 zu melden.

3. Dieb wird durch Ladendetektiv gestellt, Wiesbaden, Kirchstraße, Dienstag, 15.10.2019, 10:20 Uhr

(ba) Die Aufmerksamkeit des 27-jährigen Ladendetektivs wurde einem 39-jährigen Dieb am Dienstagvormittag zum Verhängnis. Der Mann hatte versucht, Parfüm im Gesamtwert von mehr als 2.000 Euro zu entwenden. Er wurde dabei vom Ladendetektiv verfolgt, der den 39-Jährigen vor dem Geschäft schließlich stellen und der Polizei übergeben konnte.

4. Porsche zerkratzt, Mainz-Kastel, An der Helling, Donnerstag, 10.10.2019, 20:00 Uhr bis Montag, 14.10.2019, 14:15 Uhr

(ba) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagnachmittag in Mainz-Kastel die komplette Beifahrerseite eines grauen Porsche Cayenne zerkratzt. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Das 2. Polizeirevier ermittelt und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0611 - 345 2240.

5. Unfall unter Alkoholeinfluss, Wiesbaden, Bundesstraße 455, Autobahnauffahrt Erbenheim, Dienstag, 15.10.2019, 23:50 Uhr

(ba) Ein 30-jähriger Autofahrer aus Frankfurt hat am späten Dienstagabend erheblich alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht. Der Unfallaufnahme zufolge wollte er mit seinem Honda Civic von der B455 an der Anschlussstelle Erbenheim auf die A 66 auffahren, verlor aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Aufprallschutz. Ein 34-jähriger Zeuge beobachtete, wie der Fahrer des Hondas das Auto verließ, um anschließend wieder ein- und wenig später erneut auszusteigen. Der Zeuge verständigte die Polizei, welche Alkoholgeruch beim mutmaßlichen Unfallverursacher feststellte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,89 Promille. Bei dem 30-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

6. Unfallflucht in Wiesbaden, Wiesbaden, Westendstraße, Montag, 14.10.2019, 19:00 bis 19:30 Uhr

(ba) Einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Montagabend an einem geparkten VW Golf in der Westendstraße verursacht. Der 38-jährige Besitzer des Golfs hatte diesen dort gegen 19:00 Uhr abgestellt. Als er eine halbe Stunde später zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das Auto im vorderen Bereich beschädigt worden war, ohne, dass der Verantwortliche sich gemeldet hatte. Hinweise bitte an die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345 0.

7. Auffahrunfall mit leichtverletzten Personen, Wiesbaden, Äppelallee. Dienstag, 15.10.2019, 19:20 Uhr

(ba) Zu einem Auffahrunfall mit vier leichtverletzten Personen und einem Sachschaden von ca. 8.000 Euro kam es am Dienstag gegen 19.20 Uhr auf der Äppelallee in Wiesbaden-Biebrich. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 27-jähriger aus dem Kreis Regensburg stammender Autofahrer mit einem Opel Astra auf der Äppelallee unterwegs. Ein vor ihm fahrender 23-jähriger Mann musste mit seinem Opel Zafira verkehrsbedingt bremsen. Der 27-Jährige fuhr auf den Zafira auf. Dabei wurde er leicht verletzt. Auch der Fahrer des Opel Zafira sowie zwei 21- und 24-jährige Männer, die ebenfalls in diesem Auto saßen, wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden, der Zafira musste abgeschleppt werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. tödlicher Verkehrsunfall, Idstein, Escher Straße, Mittwoch, 16.10.2019, 12:15 Uhr

(ba) Ein 85-jähriger Autofahrer aus Idstein ist heute gegen 12.15 Uhr mit seinem BMW tödlich verunglückt. Nach Zeugenangaben war der Mann auf der Escher Straße in Fahrtrichtung Niedernhausen unterwegs, kam ohne erkennbaren Grund von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonumfriedung einer Bushaltestelle. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung verstarb der Mann auf dem Weg ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen waren möglicherweise gesundheitliche Gründe ursächlich für den Unfall und das Versterben des 85-Jährigen.

2. Farbschmiererei mit politisch motiviertem Hintergrund, Eltville, Leergasse, Festgestellt: 14.10.2019, 14.00 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag wurde an der Außentür der öffentlichen Herrentoilette am Entenplatz in Eltville eine Farbschmiererei mit politisch motiviertem Hintergrund festgestellt. Die Täter beschmierten die Toilettentür mit einer rechtsmotivierten Parole. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der polizeiliche Staatsschutz wurde eingeschaltet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Verputzmaschine von Baustelle gestohlen, Aarbergen, Kettenbach, Rathausstraße, 14.10.2019, 10.00 Uhr bis 15.10.2019, 08.30 Uhr,

(pl)Zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen wurde in Kettenbach eine Baustelle in der Rathausstraße von Dieben heimgesucht. Die Täter drangen in den Lagerraum der Baustelle ein und entwendeten eine Verputzmaschine samt Zubehör im Wert von rund 4.500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Bauwagen von Kindertagesstätte aufgebrochen, Niedernhausen, Königshofen, Waldstraße, 23.08.2019, 10.00 Uhr bis 14.10.2019, 10.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter brachen in den vergangenen Wochen in die Bauwagen einer Kindertagesstätte in der Waldstraße in Königshofen ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Klappläden der Fenster und entwendeten aus einem der Bauwagen eine Slackline und aus einem anderen einen Klappspaten sowie einen Verbandskasten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

5. Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge, Idstein, Bundesstraße 275 15.10.2019, 19.00 Uhr,

(pl)Auf der B 275 bei Idstein kam es am Dienstagabend in Höhe des Zubringers zur A3 zum Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge. Ein 58-jähriger Autofahrer war gegen 19.00 Uhr mit seinem BMW von Idstein kommend auf der Bundesstraße in Richtung Eschenhahn unterwegs und wollte dann auf den Zubringer zur A3 einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrers. Die beiden beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

6. Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt, Idstein, Wiesbadener Straße, 15.10.2019, 18.10 Uhr bis 18.40 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesbadener Straße in Idstein wurde am Dienstagabend ein grauer Seat bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der im Bereich der Beifahrertür beschädigte Pkw war zwischen 18.10 Uhr und 18.40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

