Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Mutmaßliche Schusswaffe sichergestellt, Wiesbaden, Saalgasse, Samstag, 31.08.2019, 15:00 Uhr

(ge) Am Samstagmittag wurde der Polizei eine Gruppe von drei Jugendlichen mit einer mutmaßlichen Schusswaffe in der Saalgasse in Wiesbaden gemeldet. Gegen 15.00 Uhr konnte die Gruppe von Polizeibeamten im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei wurde ein Revolver mit Patronen sichergestellt. Ob es sich bei der Waffe um eine Schusswaffe handelt, kann erst nach einer abschließenden waffenrechtlichen Beurteilung festgestellt werden. Der 15-jährige Beschuldigte wurde belehrt und es wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Waffenbesitz gefertigt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt.

2. Körperliche Auseinandersetzung bei Fahrkartenkontrolle, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag, 31.08.2019, 22:50 Uhr

(ge) Am Samstagabend kam es in der Buslinie 24 in der Höhe der Bushaltestelle "Luisenforum" bei einer Fahrkartenkontrolle zu einer Körperverletzung. Eine Fahrkartenkontrolleurin wollte drei Fahrgäste kontrollieren, welche kurz zuvor in den Linienbus eingestiegen waren. Gegen 22:50 Uhr wurde die Kontrolleurin von einem der hinzugestiegenen Fahrgäste aus dem Bus auf den Boden gestoßen. Hierbei zog sie sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Aufgrund der Verletzung wurde die 59-Jährige mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Die drei unbekannten Täter flüchteten, sie konnten wie folgt beschrieben werden: Zwei von ihnen seien männlich und die dritte Person sei weiblich. Ein männlicher Täter sei ca. 175 cm groß und von südländischem Erscheinungsbild. Er habe kurze schwarze Haare und ein Tattoo im Nacken. Außerdem soll er ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Der zweite Täter sei ca. 195 cm groß und ebenfalls von südländischem Erscheinungsbild. Er habe eine kräftige Statur. Des Weiteren soll er ein dunkles T-Shirt, eine Jeans und eine Umhängetasche getragen haben. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2140 zu melden.

3. Versuchter Raub, Wiesbaden, Wellritzstraße, Samstag, 31.08.2019, 23:20 Uhr

(ge) Am Samstagabend versuchten zwei Männer einen 17-Jährigen in der Wellritzstraße in Wiesbaden zu berauben. Gegen 23:30 Uhr schlugen die beiden Täter den 17-Jährigen und versuchten ihm, seine Goldkette zu entreißen. Dies misslang jedoch, da mehrere Passanten auf die Situation aufmerksam geworden waren. Beide Täter flüchten, dennoch konnte ein Beschuldigter identifiziert werden. Bei dem mutmaßlichen Räuber handelt es sich um einen ebenfalls 17-Jährigen aus Wiesbaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Mehrere Körperverletzungen in Wiesbaden, Wiesbaden, Bleichstraße, Hohenstaufenstraße, Paulinenstraße, Wiesbaden-Bierstadt, Zieglerstraße, Freitag, 30.08.2019 - Sonntag, 01.09.2019

(ge) Am vergangen Wochenende kam es zu mehreren Körperverletzungen in Wiesbaden. Am Freitag erkannte ein 28-jähriger Mann sein gestohlenes Fahrrad in der Bleichstraße wieder und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem mutmaßlichen Dieb und dem Besitzer. Als der ursprüngliche Besitzer, gegen 10:00 Uhr, den Fahrer auf sein Rad ansprach, eskalierte die Situation und endete in einer Körperverletzung. Weiterhin kam es am Freitag um 15:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Aufgrund einer Verkehrssituation wollte der 66-Jährige Motorradfahrer einen unbekannten VW-Fahrer zur Rede stellen. Dieser ließ ein Fenster herunter und schlug dem 66-Jährigen mit der Faust gegen seinen Helm. Daraufhin flüchtete der ca. 50 Jahre alte Mann mit seinem silbernen Pkw. In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen zwei unbekannte Täter zwei 19-Jährige. Die beiden 19-Jährigen sprachen die beiden Unbekannten zunächst auf der Straße an. Daraufhin schlugen die unbekannten Täter einem der Geschädigten ins Gesicht. Weiterhin attackierten sie den zweiten Geschädigten mit einem Fußtritt. Hierbei wurden beide Geschädigte leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten danach in Richtung Langgasse. Einer sei ca. 180 cm groß und von südländischem Erscheinungsbild. Er habe einen Schnauzbart und lange dunkle Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren. Dieser Mann soll eine blaue Jeansjacke und Bluejeans getragen haben. Der zweite Täter sei ca. 190 cm groß und dunkelhäutig. Er habe kurze Haare und soll mit einem dunklen Shirt und einer hellen Jacke sowie schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Des Weiteren schlugen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einen 25-jährigen Mann in der Zieglerstraße in Wiesbaden-Bierstadt ein. Auf dem Rückweg von einer Kerb fragte der Geschädigte eine Personengruppe nach seinem Freund, welchen er verloren hatte. Hierbei geriet der 25-Jährige in einen Streit mit den Unbekannten. Indessen Verlauf schlugen und traten die unbekannten Täter auf den Geschädigten ein. Glücklicherweise trennten weitere Personen beide Parteien und es kam zu keinen schweren Verletzungen. Die unbekannten Täter konnten jedoch flüchten. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Dieb flüchtet aus Fahrzeug, Wiesbaden, Rheinstraße, Sonntag, 01.09.2019, 03:20 Uhr

(ge) In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein unbekannter Täter in einer Tiefgarage in ein blaues VW-Cabriolet durch das Verdeck ein. Gegen 03:20 Uhr ging der Besitzer des Fahrzeugs zu seinem Pkw und sah den Dieb in seinem Auto sitzen. Als er dies bemerkte schloss er den Unbekannten in seinem Auto ein und verließ die Tiefgarage, um die Polizei zu informieren. Jedoch schaffte es der Dieb, aus dem Auto zu entkommen. Bei dem Einbruch in das Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Geschwindigkeitskontrollen auf der B54, Bundestraße 54, Siegfriedring Freitag, 30.08.2019

(ge) Am Freitag wurden durch den Regionalen Verkehrsdienst auf der Bundestraße 54 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. An diesem Tag wurden 9239 Fahrzeuge gemessen, bei denen 234 Fahrzeuge teilweise deutlich zu schnell unterwegs waren. Bei den Messungen wurden 36 Verstöße mit Bußgeld geahndet sowie drei Fahrten festgestellt, bei denen ein Fahrverbot wahrscheinlich ist. Ein Porsche wurde mit 182 Km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von100 km/h geblitzt.

7. Einbruch in Verkaufstand, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Sonntag, 01.09.2019, 02:30 Uhr - 03:30 Uhr

(ge) In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein unbekannter Täter in einen Verkaufsstand im Lilien-Carre am Bahnhofsplatz ein. Der unbekannte Täter öffnete gewaltsam die Zugangstür im rückwertigen Bereich des Verkaufsstandes. Ob etwas aus dem Stand entwendet wurde, bedarf weiteren Ermittlungen. Des Weiteren entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Das 3.Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2340 zu melden.

8. Koffer gestohlen, Wiesbaden, Goerdelerstraße, Samstag, 31.08.2019, 18:30 Uhr -18:33 Uhr

(ge) Am Samstagabend stahl ein unbekannter Täter einer 63-Jährigen Frau in der Goerdelerstraße in Wiesbaden ihren Reisekoffer. Die Frau ließ ihren Koffer für drei Minuten unbeaufsichtigt im Aufzug ihres Wohnhauses stehen. In diesem kurzen Moment der Unachtsamkeit entwendete ein Unbekannter den Koffer im Wert von rund 800 Euro. Das 3.Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2340 zu melden.

9. Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer, Wiesbaden, Landestraße 3037, Sonntag, 01.09.2019, 12:30 Uhr

(ge) Am Sonntagmittag kam es um 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 3037, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 61-jähriger Radfahrer befuhr die L 3037 in Richtung Chausseehaus. Währenddessen befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer die L 3038 und wollte in Richtung Chausseehaus in Richtung Bad Schwalbach abbiegen. Der Radfahrer missachtete jedoch die Vorfahrt des Motorradfahrers und fuhr über eine Kreuzung. Hierbei stieß das Fahrrad mit dem Motorrad zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 61-jährige wurde vor Ort versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1.400 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Verdächtiger Gegenstand löst Polizeieinsatz in Erbach aus, Eltville, Erbach, Mühlweg, 01.09.2019, 10.40 Uhr,

(pl)Der Fund eines verdächtigen Gegenstandes hat am Sonntagvormittag in Erbach einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Spaziergänger hatte gegen 10.40 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er auf einem Hundekotbeutel-Spender im Bereich des Mühlwegs eine umgebaute Sprühdose mit einer Zündschnur entdeckt hatte. Im weiteren Verlauf wurde der Bereich rund um den verdächtigen Gegenstand durch die eintreffende Polizeistreife abgesperrt und es erfolgte eine Alarmierung der Sprengstoffsachverständigen des Bundeskriminalamtes. Diese untersuchten den Fund mit einem Röntgengerät und stellten fest, dass keine Elektronik darin verbaut war. Die im Gegenstand befindliche Mischung aus Chemikalien, welche denen von Feuerwerkskörpern ähnelte, hätte laut der Experten gegebenenfalls eine Stichflamme verursachen können. Ob von dem sichergestellten Gegenstand eine potentielle Gefahr ausging, muss noch abschließend geklärt werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K11) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche Hinweise geben können, wer den Gegenstand abgelegt hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Laptop, Spielkonsole und Lautsprecherboxen aus Einfamilienhaus gestohlen, Schlangenbad, Obergladbach, Im Söderfeld, 31.08.2019, 00.30 Uhr bis 01.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag aus einem Einfamilienhaus in Obergladbach eine Spielkonsole, einen Laptop und zwei Lautsprecherboxen gestohlen. Die Diebe drangen zwischen 00.30 Uhr und 01.00 Uhr in der Straße "Im Söderfeld" durch ein offenstehendes Fenster in das Haus ein, schnappten sich das Diebesgut und ergriffen dann mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Autoaufbrecher erbeuten Radio und Sonnenbrille, Aarbergen, Kettenbach, Bahnhofstraße, 29.08.2019 bis 30.08.2019, 14.30 Uhr,

(pl)In der Bahnhofstraße in Kettenbach hatten es Autoaufbrecher zwischen Donnerstag und Freitag auf einen dort geparkten BMW X1 abgesehen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Autos ein und bauten anschließend das Radio aus. Neben dem Radio ließen die Diebe auch noch eine im Innenraum befindliche Sonnenbrille mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrzeugteile abmontiert und gestohlen, Heidenrod, Niedermeilingen, Am Sportplatz, 31.08.2019, 22.00 Uhr bis 01.09.2019, 17.00 Uhr,

(pl)Von einem im Bereich der Straße "Am Sportplatz" in Niedermeilingen abgestellten VW Golf haben Diebe zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag die beiden Kennzeichen, das linke Außenspiegelglas, die Scheibenwischer und zwei Ventilkappen abmontiert und entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

5. Motorrollerfahrer und Sozia bei Sturz verletzt, Geisenheim, Kreisstraße 630, 31.08.2019, 20.45 Uhr,

(pl)Ein 46-jähriger Motorrollerfahrer und seine 6-jährige Sozia sind am Samstagabend bei einem Sturz auf der K 630 bei Geisenheim verletzt worden. Der 46-Jährige war gegen 20.45 Uhr mit einer Tochter von Geisenheim kommend in Richtung Presberg unterwegs, als die beiden mit dem Roller zu Fall kamen und aufgrund ihrer Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

6. Gemeinsame Motorradkontrollen, Weilrod, Landesstraße 3025/ Landesstraße 3063, Waldems, Niederems, Bundesstraße 275, 01.09.2019, 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Am Sonntag haben die Regionalen Verkehrsdienste der Polizeidirektionen Rheingau-Taunus und Hochtaunus zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr zwei gemeinsame Motorradkontrollen durchgeführt. Die erste Kontrolle fand im Bereich der Einmündung der L 3025 zur L 3063 bei Weilrod statt. Von dort aus ging es dann weiter auf die B 275 bei Niederems. Die eingesetzten Beamten kontrollierten insgesamt 84 Zweiräder und einen Pkw. Für zwölf der angehaltenen Fahrzeuge mussten Mängelanzeigen gefertigt werden. Bei zwei Motorrädern und dem angehaltenen Pkw führten technische Änderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und somit zu einer Untersagung der Weiterfahrt. Darüber hinaus wurden elf Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt und eine Schallpegelmessung durchgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell