Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Diebstahl aus PKW - mutmaßliche Täter festgenommen, Wiesbaden-Dotzheim, Narzissenweg, 17.04.2019, 00:20 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht konnten, Dank eines aufmerksamen Zeugen, drei Personen festgenommen werden, welche dringend verdächtigt werden, zuvor im Narzissenweg in Dotzheim einen Diebstahl aus einem Pkw begangen zu haben. Ein Anwohner bemerkte gegen 00:20 Uhr das Trio, welches an mehreren geparkten Fahrzeugen testete, ob eines vielleicht zufällig unverschlossen ist und man so in das Innere gelangen konnte. An einem Audi A3 gelang dies und der Fahrzeuginnenraum wurde durchsucht. Anschließend entfernten sich die zwei Männer und eine Frau in Richtung Freudenbergstraße, wo sie dann von der zwischenzeitlich informierten Polizei kontrolliert wurden. Bei dem Trio wurde vermeintliches Diebesgut aufgefunden, zu dessen Herkunft gegenwärtig noch Ermittlungen laufen. Die mutmaßlichen Täter wurden auf eine Polizeidienststelle verbracht, konnte diese jedoch nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

2. Teile der Außenbestuhlung entwendet, Wiesbaden, Luisenplatz, 15.04.2019, 23:00 Uhr - 16.04.2019, 00:00 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter von einer auf dem Luisenplatz in Wiesbaden befindlichen Außenbestuhlung eines Cafés Tische und Stühle im Wert von circa 600 Euro. Insgesamt wurden drei Tische und acht Stühle entwendet. Ersten Ermittlungen zufolge geschah der Diebstahl zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr. Das 1. Polizeirevier bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

3. Gartenhütte abgebrannt, Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, 16.04.2019, 22:00 Uhr,

(He)Gestern Abend kam es in Wiesbaden-Bierstadt zum Brand einer Gartenhütte, welche durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Gegen 22:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei bezüglich des Brandes auf einem Gelände in der Nauroder Straße informiert, ein komplettes Niederbrennen konnte jedoch nicht verhindert werden. Erkenntnisse, wie das Feuer entstehen konnte, liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Pressemitteilung der Polizeidirektion Rheingau-Taunus vom Mittwoch, 17.04.2019

1. Gartenvandalen unterwegs, Kiedrich, Klosterbergweg, Donnerstag, 11.04.2019, 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.04.2019, 10:00 Uhr

(ps)Vandalen wurden zwischen Donnerstagabend und Dienstagmorgen in einer Schrebergartenanlage im Klosterbergweg in Kiedrich aktiv. Die unbekannten Täter zerstörten diverse Blumenbeete und beschädigten zusätzlich noch mehrere Dekorationsfiguren. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville, unter der Telefonnummer 06123 90900, in Verbindung zu setzen.

2. Windenergieanlage beschmiert, Heidenrod, Windenergiepark, Donnerstag, 04.04.2019 bis Montag, 08.04.2019

(ps)Wie erst am gestrigen Tag bekannt wurde, kam es bereits zwischen Donnerstag, dem 04.04.2019 und Montag, dem 08.04.2019 in einem Windenergiepark in Heidenrod zu Farbschmierereien an einer Windenergieanlage. Von den unbekannten Tätern fehlt bisher jede Spur. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach, unter der Telefonnummer 06124 7078140, in Verbindung zu setzen.

3. Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Idstein, Holunderweg, Montag, 15.04.2019, 16:33 Uhr

(ps)Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag, dem 15.04.2019, im Holunderweg in Idstein. Gegen 16:30 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen Verteilerkasten eines Energieversorgungsunternehmens. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Bad Schwalbach (Telefonnummer 06124 7078140) ermittelt in diesem Zusammenhang und sucht nach Zeugen.

