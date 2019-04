Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Dreiste Trickdiebin, Wiesbaden-Erbenheim, Buschungstraße, 01.04.2019, 21:25 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in der Buschungstraße in Erbenheim zu einem Trickdiebstahl, bei dem eine unbekannte Täterin einem Senioren 80 Euro entwendete. Die unbekannte Täterin klingelte gegen 21:30 Uhr an der Wohnungstür des Geschädigten und erzählte die Geschichte, dass sie sich aus ihrer Wohnung ausgeschlossen habe und nun dringend Geld für einen Schlüsseldienst benötige. Währenddessen gelangte sie in die Wohnung des Erbenheimers. Nun griff die Täterin kurzerhand nach dem auf dem Wohnzimmertisch liegenden Portemonnaie, entwendete die 80 Euro daraus und verschwand schnellen Schrittes in unbekannte Richtung. Beschreibung: "osteuropäisches Aussehen", 50-55 Jahre, dunkle Haare, brauner Poncho, dunkle Hose, sprach akzentfreies Deutsch. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. 74-Jährige weist Trickdiebe an der Tür ab! Wiesbaden, Leberberg, 01.04.2019, 16:00 Uhr

(He)Nicht immer haben Trickdiebe mit dem sogenannten Handwerkertrick Erfolg und müssen, so wie in dem vorliegenden Fall, ohne Beute abziehen. Gestern klingelten zwei Täter in der Straße "Leberberg" an der Wohnungstür einer 74-Jährigen und erzählten ihr die Geschichte vom Wasserrohrbruch in ihrer Wohnung. Sie hatten die Hoffnung, von der Wohnungsinhaberin in die Wohnung gelassen zu werden. Weit gefehlt! Die aufmerksame Seniorin erklärte, dass es in ihrer Wohnung keinen Wasserrohrbruch gäbe und schloss die Tür vor den vermutlich verdutzt schauenden Tätern. Beschreibung Person 1: 50-60 Jahre, circa 1,85 m, kräftige, muskulöse Figur, kurze dunkle Haare, Dreitagebart, gepflegtes Erscheinungsbild und entsprechende dunkle Kleidung, evtl. ein Anzug. Person 2: 50-60 Jahre, circa 1,85 m, kräftige, muskulöse Figur, blonde, helle wuschelige, kinnlange Haare, Blaumann und gelbe Warnweste. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. 2.300 Euro Schaden innerhalb weniger Minuten, Wiesbaden, Bismarckring, 01.04.2019, 17:00 Uhr - 17:10 Uhr

(He)Innerhalb weniger Minuten entwendeten unbekannte Täter aus einem auf dem Bismarckring abgestellten PKW einen Laptop sowie ein Mobiltelefon und verursachten dadurch einen Schaden von über 2.000 Euro. Der Fahrer eines weißen Audi Q5 stellte seinen PKW gestern, gegen 17:00 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 28 ab. Als er nach zehn Minuten von einem kurzen Einkauf zurückkam, waren Handy, Laptop, eine Fahrradtasche sowie etwas Münzgeld verschwunden. Wie die Täter in das Fahrzeuginnere gelangten und ob der PKW ordnungsgemäß verschlossen war, steht nicht fest. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. Einbruch in Imbiss ohne Beute, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 31.03.2019, 18:00 Uhr - 01.04.2019, 09:05 Uhr

(He)Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Hochheimer Straße in Kostheim in einen Imbiss ein und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Augenscheinlich fanden die oder der Täter jedoch keine für sie interessanten Gegenstände und flüchteten ohne Diebesgut vom Tatort. Durch die gewaltsam geöffneten Zugangstüren gelangten die Täter in das Innere und versuchten hier erfolglos einen Spielautomaten aufzuhebeln. Auch hinter einem zum Küchenbereich gelegenen und von den Tätern hochgeschobenen Rollladen wurden die Täter nicht fündig. Unerkannt konnten die Täter flüchten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbruchsspuren an Wohnungstür, Wiesbaden-Biebrich, Klagenfurter Ring, 01.04.2019, 08:00 Uhr - 15:45 Uhr

(He)Gestern versuchten Einbrecher im Klagenfurter Ring in Biebrich tagsüber in eine Wohnung einzudringen, scheiterten jedoch an der Wohnungseingangstür, sodass ein Sachschaden von circa 100 Euro entstand, ein Eindringen in die Innenräume jedoch misslang. Die Bewohner hatten ihre, in einem Mehrfamilienhaus gelegene, Wohnung gegen 08:00 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr gegen 15:45 Uhr wurden Hebelspuren an der Tür festgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Streit zwischen Fußgänger und Radfahrer, Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße / Ecke Friedensstraße, 31.03.2019, 13:45 Uhr

(He)Am vergangenen Sonntag kam es in der Abraham-Lincoln-Straße /Bereich Friedensstraße zu einem Streit zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger, welcher sich dann in eine körperliche Auseinandersetzung gesteigert habe. Die Polizei sucht nun den Radfahrer und Zeugen, welche den Vorfall mitbekommen haben sollen. Ein 42-jähriger Wiesbadener war eigenen Angaben zufolge gegen 13:45 Uhr in dem genannten Bereich unterwegs, als ein Radfahrer hinter ihm geklingelt habe. Daraufhin sei er einen Schritt zur Seite gegangen, augenscheinlich unbewusst unmittelbar in den Fahrbereich des Radfahrers. Dieser habe dann scharf abbremsen müssen, woraufhin ein Streit entstanden sei. In der Folge kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Fußgänger habe Passanten gebeten die Polizei zu rufen, woraufhin der Radfahrer davonfuhr. Beschreibung: 30-35 Jahre, circa 1,80 m, kräftige Figur, Tätowierungen auf dem linken Unterarm, war auf einem Mountainbike unterwegs. Der betroffene Radfahrer sowie die möglichen Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 bei dem 4. Polizeirevier zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Autoaufbrecher erbeuten Navigationsgerät und Airbags, Niedernhausen, Asternweg, Zur Steinritz, 01.04.2019, 19.30 Uhr bis 02.04.2019, 07.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag waren in Niedernhausen Autoaufbrecher zugange. Die Täter entwendeten aus einem BMW das hochwertige Navigationsgerät samt der Bedienelemente und aus zwei geparkten Mercedes jeweils den Airbag. Die betroffenen Autos waren im Bereich Asternweg und "Zur Steinritz" abgestellt. Die Täter drangen in allen Fällen durch eine eingeschlagene Seitenscheibe in die Fahrzeuginnenräume ein und bauten anschließend die Fahrzeugteile aus. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Falsches Gewinnversprechen - Betrüger erbeuten mehrere Hundert Euro, Eltville, 28.03.2019,

(pl)Vergangenen Donnerstag wurde ein Senior aus Eltville zum Opfer von Betrügern und verlor dadurch mehrere Hundert Euro. Die Betrüger waren mit der Masche des sogenannten Gewinnspielversprechens erfolgreich. Sie riefen den Mann an und stellten einen hohen Gewinn in Aussicht. Um diesen zu erhalten, müsse jedoch eine Gebühr bezahlt werden. Das Opfer kaufte nun, wie angewiesen, Geldwertkarten im Wert von mehreren Hundert Euro und übermittelte die entsprechenden Codenummern telefonisch an die Täter. Natürlich erhielt er anschließend den versprochenen Gewinn nicht. Betrüger versuchen immer wieder, mit der "Gewinnmasche" an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

3. Baggerschaufel von Baustellengelände gestohlen, Eltville, Hattenheim, Weider Weg, 26.03.2019, 18.00 Uhr bis 01.04.2019, 08.00 Uhr,

(pl)Diebe haben innerhalb der vergangenen Tage von einem frei zugänglichen Baustellengelände im Weider Weg in Hattenheim eine Baggerschaufel der Marke Lehnhoff im Wert von rund 1.000 Euro entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 26.03.2019 und dem 01.04.2019. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Geldbörse aus geparktem Pkw gestohlen, Bad Schwalbach, Amselweg, 31.03.2019, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag aus einem im Amselweg geparkten VW Passat eine zurückgelassene Geldbörse gestohlen. Die Diebe schlugen zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr zu, öffneten den Pkw und schnappten sich das Diebesgut. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

5. Autoaufbrecher gescheitert, Idstein, Am Tiergarten, 31.03.2019, 19.00 Uhr bis 01.04.2019, 07.30 Uhr,

(pl)In der Straße "Am Tiergarten" in Idstein geriet in der Nacht zum Montag ein geparkter Ford Focus in das Visier von Autoaufbrechern. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in den Innenraum des betroffenen Wagens einzudringen, so dass sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der durch die Aufbruchsversuche entstandene Sachschaden wird jedoch auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

6. Zusammenstoß zweier Autos, Geisenheim, Stephanshausen, Landesstraße 3272, 01.04.2019, 16.15 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß zweier Pkw auf der L 3272 bei Stephanshausen ist am Montagnachmittag eine 59-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die 59-Jährige war gegen 16.15 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der Landesstraße unterwegs und wollte dann nach links auf ein Grundstück einbiegen. Beim Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Opel Meriva eines 66-jährigen Autofahrers, welcher den Twingo gerade überholen wollte. Die bei dem Unfall leicht verletzte Autofahrerin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro.

7. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Geisenheim, Ursulinenplatz, 01.04.2019, 09.00 Uhr bis 18.40 Uhr,

(pl)Auf dem Ursulinenplatz in Geisenheim wurde im Verlauf des Montags die rechte Seite eines geparkten weißen Mercedes bei einer Unfallflucht beschädigt. Der betroffene Pkw war zwischen 09.00 Uhr und 18.40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

