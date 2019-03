Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fallersleben - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Zillestraße 20.03.2019, 19.30 Uhr - 20.03.2019, 23.30 Uhr

Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzen bisher unbekannte Täter am Mittwochabend zu einem Einbruch aus. In der der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr, gelangten die Unbekannten auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Zillestraße im Ortsteil Fallersleben. An der Gebäuderückseite gelang es ihnen gewaltsam ein Fenster zu öffnen und so in das Objekt einzudringen. Anschließend durchsuchten sie die Räume und öffneten dabei Schränke und Schubladen. Was die Täter dabei erbeuteten und wie hoch der bei der Tat entstandene Sachschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden.

Die Polizei Wolfsburg bittet Anwohner, denen im Laufe des Tages ein weißer Kastenwagen mit auswärtigem oder ausländischen Kennzeichen und Beschriftung in der Art eines Handwerkbetriebs oder einer Spedition aufgefallen ist, oder die verdächtige Personen oder andere Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

