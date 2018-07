POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. Mehrere Körperverletzungen am Wochenende, Wiesbaden, 06.07.2018 bis 08.07.2018,

(pl)Die Wiesbadener Polizei hat am vergangenen Wochenende eine Reihe von Körperverletzungsdelikten registriert. Am Freitagabend kam es gegen 22.00 Uhr auf dem Festplatz des Schiersteiner Hafenfestes zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen und einem bislang namentlich noch nicht bekannten Kontrahenten, bei welcher der 16-Jährige verletzt wurde. In der Kirchgasse wurden gegen 22.05 Uhr zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen von drei bis vier 18- 20 Jahre alten Tätern geschlagen und getreten. Gegen 22.30 Uhr kam es dann im Rahmen des Schiersteiner Hafenfestes zu einer weiteren Körperverletzung. Dort wurde ein 19-Jähriger von einem 18-Jährigen und einem weiteren bislang noch unbekannten Täter mit einer Flasche beworfen und gegen das Bein getreten. Ein 26-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen gegen 04.55 Uhr in der Schwalbacher Straße von einem unbekannten Angreifer niedergeschlagen. Der Angreifer und seine beiden Begleiter sollen ca. 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Zwei von ihnen hätten weiße T-Shirts getragen und einer ein schwarzes T-Shirt. Etwa 10 Minuten später kam es dann in der Wilhelmstraße zum nächsten Einsatz wegen Körperverletzung. Zwei etwa 16- 18 Jahre alte Täter hatten dort gegen 05.05 Uhr einen 24-jährigen Mann zu Boden geschlagen und anschließend noch auf ihn eingetreten. Das Duo soll etwa 16-18 Jahre alt gewesen sein und helle Haare sowie ein westeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Einer der Beiden habe eine Brille getragen. Im Bereich der Bushaltestelle am Bahnhof wurde gegen 05.35 Uhr die nächste Körperverletzung gemeldet. Auch hier wurde ein 22-jähriger Mann durch Schläge und Tritte verletzt. Es soll sich in diesem Fall bei den Tätern um drei etwa 18- 22 Jahre alte Männer gehandelt haben, welche allesamt Vollbärte und ein europäisches Erscheinungsbild gehabt hätten. In der Nacht zum Sonntag versuchte ein unbekannter Täter, gegen 02.15 Uhr, aus bislang unbekannten Gründen einen 29-jährigen Mann in der Sedanstraße mit einem Messer anzugreifen. Der 29-Jährige konnte ausweichen und der Angreifer flüchtete. In derselben Nacht kam es gegen 03.05 Uhr in der Kirchgasse nach einem verbalen Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 33-Jähriger Mann war gegen 03.05 Uhr mit einer fünfköpfigen Gruppe in einen Streit geraten, in dessen Verlauf er dann von einem der Männer aus der Gruppe so fest mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde, dass er zu Boden stürzte. Der Angreifer soll eine kräftige Statur gehabt haben und dunkelhäutig gewesen sein. Er habe ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Aufdruck und eine Baseballmütze getragen. In einer Gaststätte in der Reichsapfelstraße wurde gegen 04.10 Uhr ein 46-jähriger Mann von einem Unbekannten gegen den Kopf getreten und verletzt. In Wiesbaden-Dotzheim ereignete sich am Sonntagabend um 21:03 Uhr eine weitere Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei soll ersten Ermittlungen zufolge ein 40-jähriger Mann von drei Tätern leicht verletzt worden sein. Zwei der drei Täter konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gefasst werden. Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen und Hintergründen der Auseinandersetzungen dauern an. Zeugen der Vorfälle und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

2. Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet, Wiesbaden, Freitag, 06.07.2018 bis Montag, 09.07.2018

(si)Im Laufe des Wochenendes kam es im Bereich von Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen. Gleich zweimal schlugen Unbekannte in Erbenheim zu. Bereits am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, beobachtete eine Zeugin einen Einbrecher in der Treptower Straße, welcher über einen Balkon die Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses verließ und mit einem Wäschekorb durch die Vorgärten in Richtung "Am Hochfeld" flüchtete. Der unbekannte Täter hatte zuvor die Balkontür der Wohnung aufgedrückt und aus der Wohnung unter anderem Elektronikartikel sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Laut Zeugenaussage soll der Täter etwa 20 bis 25 Jahre alt sowie circa 1,60 m groß gewesen sein. Der Mann habe eine schmale Statur gehabt und sei mit einem dunklen Kapuzenoberteil bekleidet gewesen. Zu einem zweiten Einbruch kam es in der Nacht zum Sonntag in der Erfurter Straße. Dort öffneten Unbekannte das gekippte Fenster einer Erdgeschoßwohnung und betraten durch dieses den Flur der Wohnung, während die Bewohner in einem angrenzenden Zimmer schliefen. Aus dem Flur entwendeten die Einbrecher dann zwei Geldbörsen sowie Bargeld und ergriffen im Anschluss unerkannt die Flucht. In Biebrich hatten es Einbrecher in der Nacht zum Samstag auf zwei Spielautomaten in einer Gaststätte in der Breslauer Straße abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Schankraum der Lokalität und hebelten die dort stehenden Automaten auf, bevor sie mit dem darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchteten. Auf Bargeld und Schmuck hatten es Einbrecher im Laufe der letzten Woche in der Straße "Bierstadter Höhe" abgesehen. Die unbekannten Täter betraten im Bereich der Nauroder Straße den Garten eines Mehrfamilienhauses und stellten eine auf dem Gelände befindliche Leiter an das Gebäude. Über diese gelangten die Einbrecher dann an das Fenster einer dortigen Wohnung und öffneten gewaltsam ein dortiges Fenster. Nachdem die Unbekannten die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen sie mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro unerkannt die Flucht. Bereits in der Nacht zum Freitag hatten es Unbekannte auf einen Autohandel in der Carl-Bosch-Straße in Biebrich abgesehen. Die Einbrecher durchtrennten hier das Schloss eines Rolltors und betraten durch dieses das Grundstück. Im Anschluss verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und entwendet aus diesen unter anderem die Fahrzeugschlüssel eines auf dem Gelände abgestellten BMW sowie eines VW T4 Pritschenwagens und flüchteten im Anschluss mit den beiden Fahrzeugen, an welchem sich keine Kennzeichen befanden, unerkannt. In allen Fällen werden mögliche Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 0 zu melden.

3. Einbruch in Garten, Wiesbaden-Schierstein, Schwarzwaldstraße, Freitag, 06.07.2018, 18.00 Uhr bis Samstag, 07.07.2018, 08.00 Uhr

(si)Zwei Einbrüche in Gartengrundstücke in der Schwarzwaldstraße in Schierstein wurden bei der Polizei im Laufe des Wochenendes angezeigt. In beiden Fällen verschafften sich die unbekannten Täter in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zu den Gartengrundstücken und entwendeten aus diesen unter anderem ein Regenfass und Düngemittel im Wert von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2540 zu melden.

4. Widerstand mit schlafendem Fahrgast, Wiesbaden-Bierstadt, Venatorstraße, Samstag, 07.07.2018, 08.20 Uhr

(si)Am Samstagvormittag kam es an der Bushaltestelle Venatorplatz zu einem Widerstand mit einem schlafenden Fahrgast in einem Linienbus. Die Streife der Polizei war hinzugezogen worden, da der schlafende Fahrgast den Bus nicht verlassen wollte. Nachdem der 23-jährige Mann von der Streife geweckt worden war, soll dieser die Beamten direkt angegriffen und nach der Streife getreten haben, so dass die Polizeibeamten einen Schlagstock gegen den Mann einsetzen mussten, um die Tritte abzuwehren. Zudem soll der Mann die Beamten noch beleidigt haben, bevor der 23-Jährige dann den Linienbus verließ. Gegen den 23-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung erstattet.

5. Kleinkraftrad angezündet, Wiesbaden, Werner-Hilpert-Straße, Sonntag, 08.07.2018, 04.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag meldeten Zeugen, gegen 04.45 Uhr, den Brand eines Kleinkraftrades in der Werner-Hilpert-Straße. Unbekannte hatten das blaue Zweirad der Marke Rex angezündet und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

6. Mehrere Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen an Pkw festgenommen, Wiesbaden, Bierstadter Straße und Brunnenstraße, Sonntag, 08.07.2018, 03.50 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag konnten vier Tatverdächtige im Moltkering nach mehreren Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen festgenommen werden. Ein Zeuge war, gegen 03.50 Uhr, durch Geräusche in der Bierstadter Straße auf die beschädigten Pkw aufmerksam geworden und hatte die Verfolgung der Personengruppe aufgenommen. Durch Beamte der Wiesbadener Polizei konnten die vier Männer dann im Bereich des Moltkering kontrolliert und festgenommen werden. Bei der Festnahme soll ein 17-jähriger Tatverdächtiger versucht haben, nach einem Polizeibeamten zu schlagen, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Beamten und dem Festgenommen gekommen sein soll, bei welcher der Polizist leicht verletzt wurde. Ein anschließend durchgeführter vorläufiger Atemalkoholtest bei dem 17-Jährigen, ergab einen Wert von mindestens 0,9 Promille. Die vier Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 18 Jahren stehen im Verdacht, mehrere Fahrzeuge im Bereich der Brunnenstraße sowie der Bierstadter Straße beschädigt zu haben, indem das Quartett gegen die Außenspiegel der Pkw trat und dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro verursachte. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

7. Kind löst Handbremse - Fußgänger verletzt, Wiesbaden, Mainzer Straße, Sonntag, 08.07.2018, gegen 09:00 Uhr

(jn)Am Sonntagmorgen wurde ein Fußgänger auf einem Parkplatz in Wiesbaden verletzt, als ein Kind die Handbremse eines Pkw löste und der Wagen daraufhin gegen den Fußgänger prallte. Gegen 09:00 Uhr wartete ein 7-jähriges Kind in dem elterlichen Auto, das auf einem Parkplatz in der Mainzer Straße parkte, auf die Rückkehr seines Vaters. Vermutlich aus Interesse und ohne sich der möglichen Konsequenzen bewusst gewesen zu sein, löste das Kind die Handbremse des Pkw. Dieser setzte sich daraufhin in Bewegung und rollte wenige Meter, bis das Auto gegen einen 77-jährigen Wiesbadener stieß, der gerade an dem Kofferraum seines Pkw zugange war. Der Senior wurde dabei zwischen den zwei Fahrzeugen eingeklemmt und musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

8. Wendevorgang misslingt, Wiesbaden, Moltkering, Hans-Bredow-Straße, Sonntag, 08.07.2018, 18:30 Uhr

(jn)Wegen eines missglückten Wendevorganges in Wiesbaden ist am Sonntagabend eine Ford-Fahrerin leicht verletzt worden und erheblicher Sachschaden entstanden. Die 41-jährige Fahrerin des Ford war gegen 18:30 Uhr auf dem Moltkering in Fahrtrichtung Bierstadter Straße unterwegs und beabsichtigte, auf Höhe der Hans-Bredow-Straße zu wenden. Dafür wechselte die in Wiesbaden wohnhafte 41-Jährige von der Geradeausspur auf die Rechtsabbiegerspur und leitete den Wendevorgang ein, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Folglich kollidierte sie mit dem Audi einer 36-jährigen Frau aus Wiesbaden, die hinter der 41-Jährigen in der gleichen Fahrtrichtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den zwei Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. 23-Jähriger beraubt, Idstein, Zissenbach, 06.07.2018, 23.30 Uhr,

(pl)Ein 23-jähriger Mann wurde am späten Freitagabend im Bereich der Straße "Zissenbach" von zwei unbekannten Tätern beraubt. Der Geschädigte traf gegen 23.30 Uhr an der Holzbrücke nahe des Ententeichs auf die beiden Räuber, welche ihn mit einem Messer bedrohten und nach mitgeführten Wertgegenständen fragten. Nachdem der 23-Jährige daraufhin angab, lediglich sein Handy dabeizuhaben, nahmen die Täter ihm dieses ab und gingen anschließend mit ihrer Beute davon. Die beiden Räuber sollen etwa 16- 19 Jahre alt gewesen sein. Einer der Täter soll ca. 1,75 Meter groß sowie schlank gewesen sein und eine rote Jacke mit einer über den Kopf gezogenen Kapuze sowie eine Jogginghose getragen haben. Der Komplize sei ca. 1,80 Meter groß, kräftig und habe dunkle, kurze Haare. Er trug schwarze, glänzende Shorts und hatte große Kopfhörer um den Hals gelegt. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Täterermittlung nach Diebstahl auf Wallufer Kerb, Walluf, Niederwalluf, Kerbegelände in der Hintergasse, 24.06.2018, 03:40 Uhr,

(fm)Nachdem vor rund zwei Wochen ein Blechtraktor von einem Karussell auf der Wallufer Kerb entwendet und später wieder aufgefunden wurde (Pressemeldung vom 26.06.2018), konnte nun auch ein Täter ermittelt werden. Der 25-jährige Mann aus Oestrich-Winkel gestand die Tat, die als "blöde Idee" nach Alkoholkonsum bezeichnet wurde. Ausschlaggebend für das freiwillige Geständnis war der öffentliche Fahnungsdruck und die gemeinsamen Ermittlungen der Polizeistationen Eltville und Rüdesheim. Der Mann will für alle entstandenen Schäden aufkommen und sich bei dem durch den Diebstahl geschädigten Schausteller entschuldigen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu.

3. Zwei Fensterscheiben in der Schwalbacher Straße eingeschlagen, Eltville, Schwalbacher Straße, 07.07.2018, 18.00 Uhr bis 08.07.2018, 10.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag haben unbekannte Täter in der Schwalbacher Straße zwei Fensterscheiben eingeworfen. Die Unbekannten beschädigten zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr das Fenster eines Kindergartens und zwischen 18.00 Uhr und 10.00 Uhr eine Schaufensterscheibe jeweils durch einen Steinwurf. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Mülleimer und Firmenschild angezündet, Eltville, Schwalbacher Straße, 07.07.2018, 04.35 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen im Bereich der Schwalbacher Straße zwischen Eltville und Martinsthal einen Mülleimer und ein Firmenschild in Brand gesetzt und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der Brand wurde gegen 04.35 Uhr gemeldet und von der vor Ort fahrenden Polizeistreife mit einem Feuerlöscher gelöscht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Natursteinmauer, Sitzbänke und Mülltonne mit Graffiti beschmiert, Walluf, Niederwalluf, Rheinstraße, 05.07.2018, 18.00 Uhr bis 06.07.2018, 05.45 Uhr,

(pl)Am Wallufer Rheinufer haben Graffiti-Sprayer in der Nacht zum Freitag eine Natursteinmauer, eine weitere Mauer, eine Mülltonne sowie Sitzbänke mit Farbe beschmiert. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

