POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: Polizeieinsatz in Taunusstein-Bleidenstadt

Wiesbaden (ots) - Polizeieinsatz in Taunusstein-Bleidenstadt, Taunusstein, Bleidenstadt, 05.07.2018,

(pl)Am Donnerstagabend kam es in Taunusstein-Bleidenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine 52-jährige Frau war am Donnerstagnachmittag auf der Wache der Bad Schwalbacher Polizei erschienen und gab an, dass ihr 19-jähriger Sohn am Vorabend vor ihrem Wohnhaus in Aarbergen-Michelbach von mehreren Männern abgeholt wurde und sie dann gemeinsam mit einem Pkw davonfuhren. Noch am selben Abend und auch am Donnerstag sei es dann zu Anrufen gekommen, bei denen mehrere Hundert Euro gefordert wurden, damit der Sohn wieder nach Hause kommt. Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes wurden umfangreiche polizeiliche Ermittlungen und Maßnahmen zur Lokalisierung des Sohnes eingeleitet, bei denen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz kamen. Der 19-Jährige konnte dann am späten Donnerstagabend unversehrt in Taunusstein-Bleidenstadt im Bereich der Theodor-Heuss-Straße vor einer Asylbewerberunterkunft angetroffen werden. Da nicht auszuschließen war, dass sich der 19-Jährige während seiner Abwesenheit zumindest vorübergehend in der in Unterkunft aufgehalten hat, wurden auch dort Maßnahmen durchgeführt. Im Rahmen des Einsatzes kam es zu mehreren Festnahmen. Bei den Festgenommen handelt es um vier Personen im Alter von 19, 20, 21 und 26 Jahren. Der Gesamtsachverhalt ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

