POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Versuchter Raub mit Schusswaffe, Wiesbaden, Rheinstraße, Donnerstag, 05.07.2018, 00.50 Uhr

(ws) Ein Tourist wurde in der vergangenen Nacht in der Rheinstraße in Wiesbaden Opfer eines Raubes. Der 16-jährige arabische Tourist war zu Fuß in der Innenstadt von Wiesbaden unterwegs, als er von einem unbekannten Mann auf Bargeld und Wertgegenstände angesprochen wurde. Als er zu verstehen gab, dass er nichts dabei habe, bedrohte ihn der Täter mit einer Schusswaffe. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Personen, bei dem das Opfer leicht verletzt wurde. Mutmaßlich setzte der Täter schließlich eine Schreckschusswaffe ein, da ein Zeuge ein lautes Knallgeräusch hörte. Der Räuber, der schließlich ohne Beute flüchtete, soll ca. 26 - 28 Jahre alt sein. Er habe schulterlange weiße Haare und soll ein weißes T-Shirt sowie eine weiße Hose getragen haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611/345- 0 in Verbindung zu setzen.

2. Paketdieb schlägt auf Boten ein Wiesbaden, Moritzstraße, Mittwoch, 04.07.2018, 12.30 Uhr

(ws) Ein Dieb, der gestern, gegen 12.30 Uhr, beim Paketdiebstahl in der Moritzstraße in Wiesbaden erwischt wurde, schlug anschließend auf den Paketauslieferer ein. Ein 20-jähriger Dieb wurde auf frischer Tat von einem Paketboden dabei erwischt, als er Pakete aus dessen Fahrzeug stehlen wollte. Als der Bote den Dieb darauf ansprach, schlug dieser auf den Boten ein. Dieser wehrte sich. Der Täter konnte schließlich von der Polizei festgenommen werden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Apotheke, Wiesbaden, Wilhelmstraße, Donnerstag, 05.07.2018, 04.50 Uhr

(ws) Ein unbekannter Mann verschaffte sich in der vergangenen Nacht Zutritt in eine Apotheke in der Wilhelmstraße in Wiesbaden. Der Täter schlug die Fensterscheibe der Apotheke ein und gelangte so in das Objekt. Anschließend verließ er diese wieder ohne Beute. An der Apotheke entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro. Der Einbrecher hat kurze dunkle Haare. Er trug dunkle Oberbekleidung und weiße Schuhe. Bei Tatausführung hatte er einen schwarzen Motorradhelm aufgezogen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611/345 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl von Fahrzeugkompletträdern aus Tiefgarage Mainz - Kostheim, Uthmannstraße, Montag, 02.07.2018, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 04.07.2018, 20.00 Uhr

(ws) Ein unbekannter Dieb entwendete aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Uthmannstraße in Mainz - Kostheim Fahrzeugkompletträder. Der Täter erlangte auf unbekannte Weise Zutritt in die verschlossene Garage und entwendete unbemerkt acht PKW-Kompletträder, die hinter einem geparkten Fahrzeug gelagert waren. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 1400 Euro. Zeugenhinweise nimmt das 2.Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 -2240 entgegen.

5. Betrugsmasche mit Goldring Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, Donnerstag, 05.07.2018, (fm)Seit dem Donnerstagmittag wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Fälle einer Betrugsmasche gemeldet. Dabei werden Passanten von den Betrügern angesprochen, dass diese soeben zufällig einen echt wirkenden Goldring auf der Straße gefunden hätten. Gegen einen kleinen Finderlohn in Form von Bargeld übergeben die Betrüger den Ring an die Passanten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass aufgefundene Wertgegenstände ins Fundbüro verbracht werden sollen. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme handelte es sich um einen nahezu wertlosen Blechring.

6. Pkw bei Auseinandersetzung beschädigt, Wiesbaden, Helenenstraße, Mittwoch, 04.07.2018, 15:55 Uhr

(fs)In der Helenenstraße in Wiesbaden kam es gestern Nachmittag gegen 15:55 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Geschädigten und drei mutmaßlichen Tätern. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde ein in der Straße geparkter schwarzer Opel beschädigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro entstand. Laut Zeugenaussagen handele es sich bei den mutmaßlichen Tätern um drei Männer im Alter von 17-25 Jahren. Bei dem Geschädigten handele es sich um einen Mann im Alter von 30-40 Jahren mit kurz rasierten Haaren. Er war bekleidet mit einem türkis-blauen Oberteil und soll eine kurze Hose sowie eine Halskette getragen haben. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Geschädigten der Auseinandersetzung sowie Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Bürogebäude, Geisenheim, Industriestraße, 04.07.2018, 02.00 Uhr bis 04.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch haben Einbrecher in der Industriestraße in Geisenheim zugeschlagen und ein Bürogebäude heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 02.00 Uhr und 04.15 Uhr durch ein aufgehebeltes Dachfenster in die Räumlichkeiten ein und versuchten anschließend einen Tresor aufzubrechen. Als dies jedoch nicht klappte, schnappten sie sich rund 100 Euro Bargeld aus einem unverschlossenen Tresor und ergriffen daraufhin mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. Geparkter Audi zerkratzt, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, 04.07.2018, 08.40 Uhr,

(pl)Am Mittwochmorgen wurde im Lenzhahner Weg die Beifahrerseite eines dort geparkten Audi Q3 zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Eine Zeugin hatte den Täter gegen 08.40 Uhr ertappt und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten konnten dann im weiteren Verlauf einen 71-jährigen Mann als Tatverdächtigen ermitteln.

3. Auto vor Wohnhaus beschädigt, Aarbergen, Michelbach, Heidestraße, 04.07.2018, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag in der Heidestraße in Michelbach einen abgestellten Pkw beschädigt. Die Unbekannten zerkratzten zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr die Kofferraumklappe des vor einem Wohnhaus geparkten Hyundai und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

