POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Diebstahl aus PKW, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 02.07.2018, 22:30 Uhr -03.07.2018, 08:15 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter aus einem in der Dotzheimer Straße abgestellten Mercedes eine Sonnenbrille sowie einen Tablet-PC und verursachten dadurch einen Gesamtschaden von circa 1.000 Euro. Augenscheinlich machten sich die Täter ein nicht in Gänze geschlossenes Fenster einer Seitentür zu nutzen, drückten dieses gewaltsam weiter nach unten und gelangten so an die im Fahrzeuginnenraum abgelegten Gegenstände. Die Mechanik des Fensterhebers wurde durch die Gewaltanwendung ebenfalls beschädigt. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

2. Elektrogeräte aus Wohnung entwendet, Wiesbaden, Idsteiner Straße, 03.07.2018, 07:20 Uhr - 22:00 Uhr

(He)Im Verlauf des gestrigen Tages drangen unbekannte Täter in der Idsteiner Straße in eine, in einem Mehrfamilienhaus gelegene, Wohnung ein und entwendeten Elektronikgeräte im Wert von über 1.500 Euro. Die Diebe gelangten zwischen 07:20 Uhr und 22:00 Uhr auf unbekannte Art und Weise in die Wohnung. Gestohlen wurden unter anderem ein Fernsehgerät, ein Mobiltelefon und ein Tablet. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Roller entwendet, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 03.07.2018, 17:30 Uhr - 22:15 Uhr

(He)Ein Roller der Marke Peugeot verschwand am gestrigen Tage zwischen 17:30 Uhr und 22:15 Uhr aus der Schwalbacher Straße. Eine eingeleitete Fahndung im Bereich des Tatortes verlief ohne Erfolg. Das silberne Zweirad mit dem Kennzeichen 979/BHM vom Typ "Jetforce C-Teach" wurde gegen 17:30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt und gesichert. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. PKW beschädigt und geflüchtet, Wiesbaden, Tempelhofer Straße, 02.07.2018, 19:50 Uhr - 03.07.2018, 06:45 Uhr

(He)Zwischen Montag, 19:50 Uhr und Dienstag, 06:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Kraftfahrzeug einen in der Tempelhofer Straße in Erbenheim abgestellten Opel Insignia und verursachte einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern, entfernte sich dann die Fahrerin oder der Fahrer von der Unfallstelle. Der beschädigte PKW war in Richtung Bierstadt abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug musste der Fahrzeugnutzer feststellen, dass der linke Außenspiegel beschädigt war und auf der linken Fahrzeugseite Lackschäden festzustellen waren. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Einkaufsmarkt, Idstein, Wiesbadener Straße, 04.07.2018, 04.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Einkaufsmarkt in der Wiesbadener Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen gegen 04.20 Uhr zu und öffneten gewaltsam zwei Schiebetüren des Marktes, um in den Verkaufsraum eindringen zu können. Was die Unbekannten bei dem Einbruch letztendlich entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Dieb erbeutet Bargeld aus Wohnung, Rüdesheim, Jakobstraße, 03.07.2018, 15.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag wurde einem 80-jährigen Senioren durch einen Dieb Bargeld aus der Wohnung entwendet. Der Gauner gab sich als Mitarbeiter einer Baufirma aus und erklärte, die Kabel in der Wohnung des Geschädigten überprüfen zu müssen. Der Senior gewährte dem Unbekannten daraufhin Zutritt und musste dann jedoch später, nachdem der Täter die Wohnung bereits wieder verlassen hatte, feststellen, dass das in einer Geldbörse aufbewahrte Bargeld verschwunden war. Der Dieb soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und einen Dreitagebart gehabt haben. Er habe eine kurze, graue Hose sowie ein dunkles T-Shirt getragen und ein Tablet-PC in der Hand gehalten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Handy aus geparktem Pkw gestohlen, Eltville, Heinrich-Müller-Netscher-Straße, 03.07.2018, 15.45 Uhr,

(pl)Diebe haben am Dienstagnachmittag in Eltville aus einem geparkten Fiat Ducato ein Handy gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen Pkw gegen 15.45 Uhr in der Heinrich-Müller-Netscher-Straße abgestellt und sein Smartphone auf dem Fahrersitz liegen gelassen. Als er dann etwa 25 Minuten später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war das Handy verschwunden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Kinderfahrräder von Hausgrundstück gestohlen, Waldems, Steinfischbach, Berliner Straße, 02.07.2018, 22.30 Uhr bis 03.07.2018, 06.00 Uhr,

(pl)In der Berliner Straße in Steinfischbach haben in der Nacht zum Dienstag Fahrraddiebe zugeschlagen und von dem Grundstück eines Einfamilienhauses zwei Kinderfahrräder entwendet. Bei den beiden gestohlenen Rädern handelt es sich um ein weißes 20 Zoll Mountainbike von Cube und um ein schwarzes 16 Zoll Mountainbike von Ghost Powerkid. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

5. Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, 03.07.2018, 13.05 Uhr bis 13.20 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach wurde am Dienstagmittag ein blauer Citroen Berlingo bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das im hinteren, rechten Bereich beschädigte Auto war zwischen 13.05 Uhr und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

6. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Rüdesheim, Europastraße, 03.07.2018, 13.10 Uhr bis 13.50 Uhr,

(pl)Bei einer Verkehrsunfallflucht auf einem Einkaufsmarktparkplatz in der Europastraße ist am Dienstagmittag an einem geparkten Pkw ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der betroffene weiße Opel Adam wurde zwischen 13.10 Uhr und 13.50 Uhr von einem anderen Fahrzeug im vorderen, linken Bereich beschädigt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell