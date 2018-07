POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Mit Waffe bedroht und Bargeld gefordert, Wiesbaden, Bahnhofstraße, 06.07.2018, 02:45 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht kam es in der Bahnhofstraße in Wiesbaden zu einem Überfall, bei dem ein 33-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis mit einer Waffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen wurde. Eigenen Angaben zufolge war das spätere Opfer gegen 02:45 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als er auf mehrere Personen getroffen sei. Der Forderung nach Bargeld sei er zunächst nicht nachgekommen. Daraufhin habe man ihn mit einer Waffe bedroht. Nun sei es zu einer Übergabe von, unter anderem, Bargeld und eines Handy gekommen. Ein Täter sei 1,80 -1,85 Meter groß, dunkelhäutig, trage einen Dreitagebart und habe deutsch mit Akzent gesprochen. Er habe ein weiß-rotes Basecap sowie eine Umhängetasche getragen. Die zwei Begleiter können nicht näher beschrieben werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Betrunkener Einbrecher festgenommen, Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, 06.07.2018, 03:55 Uhr

(He)In der zurückliegenden Nacht konnte die Wiesbadener Polizei einen 18-jährigen Einbrecher festnehmen, welcher zuvor in eine in der Marcobrunnerstraße gelegene Wohnung eingestiegen war. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde gegen 04:00 Uhr durch verdächtige Geräusche wach. Bei einer Nachschau stieß er dann im Wohnungsflur auf den fremden Eindringling. Augenscheinlich war er durch ein, aufgrund der aktuellen Temperaturen offenstehendes, Fenster eingestiegen. Der Fremde flüchtete nun und der Wohnungsinhaber wählte den Notruf. Während einer in kürzester Zeit eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Tatverdächtige, nur wenige Minuten nach Notrufeingang, im Bereich Loreleiring festgenommen werden. Er war gerade dabei, in ein Taxi zu steigen. Auf einem Polizeirevier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, denn der 18-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert. Die Nacht verbrachte der Wiesbadener im Polizeigewahrsam.

3. Falsche Handwerker erbeuten Bargeld, Wiesbaden, Elsässer Platz, Donnerstag, 05.07.2018, 13:00 Uhr

(fs)Dreiste Trickbetrüger haben am Donnerstagmittag eine 86-jährige Dame in Ihrer Wohnung am Elsässer Platz in Wiesbaden bestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge gaben sich die Unbekannten als Handwerker aus, welche einen Wasserschaden überprüfen müssten. Ein ca. 30-40 Jahre alter Täter mit glattem schwarzen Haar verwickelte die Geschädigte in ein Gespräch während der andere Täter sich auf die Suche nach Wertgegenständen innerhalb der Wohnung machte. Die Täter erbeuten mehrere Schmuckstücke im Wert von ca. 2000 Euro bevor sie aus der Wohnung flüchteten. Der Geschädigten zufolge trug einer der Täter eine schwarze Hose und habe eine sportliche Statur. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise, um nicht selbst Opfer eines Trickbetrügers zu werden:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand - Fordern Sie von Amtspersonen, wie z.B. auch Polizisten, immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (Aufdruck, Foto, Stempel manchmal auch Hologramm und erhabene Blindenschrift). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. - Lassen Sie Handwerker und Ableser nur dann herein, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder von der Hausverwaltung oder der Firma angekündigt worden sind. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmen könnte - Bitte beherzigen Sie diese sehr gut gemeinten Ratschläge. Wir wollen sie schützen und ihnen nicht sagen müssen, dass Sie Opfer eines Trickbetrügers wurden und die Ermittlungen in diesen Fällen nicht selten ins Leere laufen. - Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren

4. Einbrecher erbeuten Zigaretten, Wiesbaden, Schierstein, Rheingaustraße, Freitag, 06.07.2018, 00:00 Uhr bis 04:17 Uhr

(fs)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in einen Supermarkt in der Rheingaustraße in Schierstein eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Markt und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort entwendeten sie eine Verkaufsbox, welche Zigaretten im Wert von ca. 2500 Euro enthielt. Mit dieser entfernten sich die Täter unbemerkt vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

Rheingau-Taunus

1. 11-Jähriger zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Donnerstag, 05.07.2018, 19.00 Uhr

(si)Am Donnerstagabend wurde ein 11-jähriger Junge von zwei Unbekannten in der Aarstraße in Hahn zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der Junge lief mit einem Freund, gegen 19.00 Uhr, zu Fuß an den Bahngleisen entlang, als in Höhe des alten Bahnhofes zwei Mitglieder einer Jugendgruppe auf die Beiden zugekommen sein sollen. Einer der Beiden soll den 11-Jährigen dann nach Bargeld gefragt haben, der zweite Unbekannte sei zu Fuß hinter dem Begleiter des 11-Jährigen her gerannt, als dieser aus Angst flüchtete. Der noch am Bahnhof gebliebene Täter habe dann die Umhängetasche des 11-jährigen durchsucht. Als der Begleiter des unbekannten Täters wieder zurückkam, seien Beide gemeinsam zu Fuß in Richtung Bleidenstadt geflüchtet, ohne etwas aus der Tasche entwendet zu haben. Ein Zeuge gab gegenüber der Polizei an, einen der Täter nach der Tat in einem nahegelegenen Getränkemarkt gesehen zu haben. Von dort flüchtete er jedoch wieder. Ein Täter soll 10 bis 12 Jahre alt und etwa 1,40 m groß gewesen sein. Der Junge soll schwarzes lockiges Haar sowie eine schlanke Figur gehabt haben und mit einer rot-schwarzen Joggingjacke sowie schwarzer Jogginghose bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter wird als etwa 15 bis 17 Jahre alt und 1,65 m groß mit einer schlanken Figur sowie südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Ein 12-jähriger Tatverdächtiger wurde aufgrund von Zeugenaussagen von einer Streife der Idsteiner Polizei gegen 22:00 Uhr in einer Buslinie in Eschenhahn festgenommen. Die Bad Schwalbacher Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Tatverdächtige an der Tat beteiligt war. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 zu melden.

2. Vandalen beschädigen Scheibe von Ford Mondeo, Idstein-Wörsdorf, Reichenberger Straße, Mittwoch, 04.07.2018, 23.00 Uhr bis Donnerstag, 05.07.2018, 10.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag haben Vandalen in der Reichenberger Straße in Wörsdorf ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten schlugen mit einem Stein die Scheibe eines schwarzen Ford Mondeo ein und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 zu melden.

3. Schwer verletzter Unfallfahrer flüchtet in Wald, Bundesstraße 260, zwischen Schlangenbad und Martinsthal, Donnerstag, 05.07.2018, 21.20 Uhr

(si)Am Donnerstagabend flüchtete ein 62-jähriger Motorradfahrer nach einem Alleinunfall auf der Bundesstraße 260 zwischen Schlangenbad und Martinsthal schwer verletzt in ein Waldstück. Der Mann befuhr mit seiner Suzuki, gegen 21.20 Uhr, die Bundesstraße in Fahrtrichtung Martinsthal, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und zu Boden stürzte. Mehrere am Unfallort vorbeifahrende Zeugen eilten dem Motorradfahrer daraufhin zur Hilfe und informierten die Rettung. Dies veranlasste den 62-jährigen dazu in ein nahegelegenes Waldstück zu flüchten. Da es sowohl der informierten Streife, als auch den Rettungskräften nicht gelang den Mann zu finden, wurden Beamte der Bereitschaftspolizei, die Rettungshundestaffel sowie die Freiwillige Feuerwehr Rauenthal informiert, um bei der Suche zu helfen. Durch die Feuerwehr konnte der Mann dann im hohen Gras sitzend aufgefunden werden. Der Motorradfahrer wies so starke Verletzungen auf, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mindestens 1,2 Promille, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme bei dem Verletzten durchgeführt wurde. Zudem wurde der Führerschein des 62-Jährigen sichergestellt.

4. Hoher Sachschaden bei Unfall auf Bundesstraße B 42, zwischen Hattenheim und Erbach, Donnerstag, 05.07.2018, 08.45 Uhr

(si)Am Donnerstagvormittag kam es bei einem Unfall auf der Bundesstraße 42 zwischen Hattenheim und Erbach zu einem hohen Sachschaden. Eine 26 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Hyundai die Bundesstraße in Fahrtrichtung Erbach, als ein 79-jähriger Daimler-Fahrer von der Erbacher Landstraße aus auf die Bundestraße in Fahrtrichtung Wiesbaden auffahren wollte. Dabei übersah der Senior augenschlich den vorfahrtsberechtigten Hyundai und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurde der Hyundai so stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

