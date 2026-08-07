Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche: Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthalt von Ricardo Zaragoza Gonzalez

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Hanau (ots)

(lei) Seit Freitagvormittag wird der 59-jährige Ricardo Zaragoza Gonzalez aus Hanau vermisst. Der Gesuchte hat gegen 10.30 Uhr eine Einrichtung in der Julius-Leber-Straße verlassen und ist seither verschwunden.

Herr Zaragoza Gonzalez ist laut mitgeteilten Informationen etwa 1,60 Meter groß, ungefähr 60 Kilogramm schwer und hat dunkle kurze Haare. Bekleidet sein dürfte er mit einem schwarzen T-Shirt, einer kurzen Hose sowie schwarzen Schuhen. Der Vermisste ist auf medizinische Hilfe angewiesen und könnte sich in einer Situation befinden, in der er womöglich Hilfe benötigt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Ricardo Zaragoza Gonzalez geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: privat).

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