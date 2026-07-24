Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 31. Kalenderwoche 2026

(me) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

27.07.2026:

Rodgau-Dudenhofen, Feldstraße (schutzwürdige Zone: Altenheim)

28.07.2026:

Seligenstadt, Landesstraße 3121 (Unfallschwerpunkt)

29.07.2026:

Neuberg-Ravolzhausen, Landesstraße 3445 (Unfallschwerpunkt)

30.07.2026:

Gründau Niedermittlau, Kreisstraße 809 (schutzwürdige Örtlichkeit: kreuzender Radweg)

31.07.2026:

Klein-Krotzenburg, Landesstraße 2310 (Unfallschwerpunkt)

01.08.+ 02.08.2026:

Bad Soden Salmünster, Bundesautobahn 66 (Lärmschutz)

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