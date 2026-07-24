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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 31. Kalenderwoche 2026

(me) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

27.07.2026:

Rodgau-Dudenhofen, Feldstraße (schutzwürdige Zone: Altenheim)

28.07.2026:

Seligenstadt, Landesstraße 3121 (Unfallschwerpunkt)

29.07.2026:

Neuberg-Ravolzhausen, Landesstraße 3445 (Unfallschwerpunkt)

30.07.2026:

Gründau Niedermittlau, Kreisstraße 809 (schutzwürdige Örtlichkeit: kreuzender Radweg)

31.07.2026:

Klein-Krotzenburg, Landesstraße 2310 (Unfallschwerpunkt)

01.08.+ 02.08.2026:

Bad Soden Salmünster, Bundesautobahn 66 (Lärmschutz)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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