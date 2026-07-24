POL-OF: BMW gestohlen: Wer hat den Wagen gesehen?
Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)
1. BMW gestohlen: Wer hat den Wagen gesehen? - Ronneburg
(me) Die Polizei sucht derzeit einen BMW, nachdem Unbekannte diesen am frühen Donnerstagmorgen gestohlen hatten. Gegen 3.45 Uhr wurden die mechanischen und technischen Sicherungen des Wagens mit MKK-Kennzeichenschildern auf bislang unbekannte Art und Weise überwunden und das etwa 18.000 Euro teure Gefährt hiernach entwendet. Der 535xDrive wurde derweil zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die in der Spessartstraße (10er-Hausnummern) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau (06181 100-123).
Offenbach, 24.07.2026, Pressestelle, Felix Geis
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