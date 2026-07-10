Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 29. Kalenderwoche 2026

(me) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

13.07.2026:

Bruchköbel, Landesstraße 3347 (Unfallschwerpunkt)

14.06.2026:

Hainburg, Landesstraße 3065 (Lärmschutz)

15.07.2026:

Niedermittlau, Kreisstraße 903 (Unfallschwerpunkt)

16.07.2026:

Offenbach am Main, Mühlheimer Straße (Polizeiliche Erkenntnisse)

17.07.2026:

Gemarkung Dreieich, Bundesautobahn 661 (Lärmschutz 22:00 - 06:00 Uhr)

18.07.+ 19.07.2026:

Gemarkung Bad Soden Salmünster, Bundesautobahn 66 (Lärmschutz)

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