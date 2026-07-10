Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßliche Sprayer vorläufig festgenommen: Ermittlungen eingeleitet; Fahrradcodieraktionen der Schutzfrau vor Ort waren voller Erfolg

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Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mutmaßliche Sprayer vorläufig festgenommen: Ermittlungen eingeleitet - Seligenstadt

(fg) Auf rund 6.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den zwei Jugendliche am Donnerstagabend in einem Parkhaus in der Palatiumstraße verursacht haben sollen. Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt. Eine aufmerksame Zeugin meldete sich gegen 20.30 Uhr bei der Polizei und gab an, dass sich zwei Jugendliche mit E-Rollern in dem Parkhaus aufhalten würden und die dortigen Wände bereits mit mehreren Schriftzügen und Zeichen besprüht hätten. Kurz darauf erfolgte die vorläufige Festnahme eines 15-Jährigen und dessen jugendlichem Begleiter. Im Rahmen des Einsatzes fand die Streifenbesatzung auch die offenbar genutzten Spraydosen auf. Die beiden mussten mit zur Wache, wo sie nach den polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Weitere Zeugen, die das Duo beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

2. Fahrradcodieraktionen der Schutzfrau vor Ort waren voller Erfolg - Seligenstadt

(fg) Polizeioberkommissarin Lisa Spitz, Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Seligenstadt, führte am Montag und Dienstag zwei Fahrradcodierungsaktion durch. In der Zeit von jeweils 10 bis 14 Uhr konnten Bürgerinnen und Bürger ihre Fahrräder auf dem Gelände der Polizeistation codieren lassen. Die Resonanz fiel durchweg positiv aus. Aufgrund des großen Interesses befindet sich bereits eine weitere Fahrradcodierungsaktion bei der Polizeistation Seligenstadt in Vorbereitung.

Unterstützt wurde die Schutzfrau vor Ort von Polizeikommissarin Vina Appel sowie Polizeihauptkommissar Lars Walther.

Bei angenehmen Temperaturen wurden insgesamt 44 Fahrräder sowie deren Akkus mit einer sogenannten "Friedberger-Eigentums-Identifizierungs-Nummer" (F.E.I.N.) versehen. Hierbei wird ein individuell generierter Code dauerhaft in den Fahrradrahmen eingraviert. Die Codierung ermöglicht eine eindeutige Zuordnung des Fahrrads zu seiner rechtmäßigen Eigentümerin beziehungsweise seinem rechtmäßigen Eigentümer. Gleichzeitig erschwert sie den Weiterverkauf gestohlener Fahrräder und wirkt dadurch präventiv gegen Fahrraddiebstähle.

Neben der Codierung informierten die Polizeibeamtinnen und -beamten die Interessierten über wirksame Maßnahmen zum Schutz vor Fahrraddiebstahl und standen für allgemeine Fragen rund um die polizeiliche Präventionsarbeit zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 10.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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