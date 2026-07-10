Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Offenbar zu dicht vorbeigefahren: E-Scooter-Fahrerin stürzte; Eine verletzte Person und circa 100.000 Euro Sachschaden bei Brand; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Offenbar zu dicht vorbeigefahren: E-Scooter-Fahrerin stürzte - Hanau

(me) Die Polizei ermittelt seit Mittwochmittag wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, nachdem sich eine 55-jährige Nutzerin eines E-Scooters in der Folge einer Verkehrssituation leichte Verletzungen zugezogen hatte und der Verursacher einfach davongefahren war. Die Führerin des Zweirads war gegen 11.15 Uhr auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Klein-Auheim unterwegs, als ein dunkler Wagen zu dicht an ihr vorbeigefahren sein soll. Im weiteren Verlauf kam die 55 Jahre alte Fahrerin zu Fall. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit dem Hanauer Polizeirevier (06181 100-120) in Verbindung.

2. Eine verletzte Person und circa 100.000 Euro Sachschaden bei Brand - Hanau

(me) Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es in einem Wohnkomplex für "Betreutes Wohnen" in der Eugen-Kaiser-Straße zu einem Brand, bei dem nach den derzeitigen Erkenntnissen eine Person leicht verletzt wurde und ein Gebäudeschaden von etwa 100.000 Euro entstand. Vermutlich war das Feuer in einer Küche eines Bewohners in den oberen Stockwerken ausgebrochen. Die genaue Brandursache ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zur Sachverhaltsklärung beitragen können, sich unter der 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau zu melden.

3. Unfall mit vier Beteiligten: Wer sah das Unfallgeschehen? - Hanau / Rodenbach

(fg) Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Landesstraße 3268, der Landesstraße 3483 sowie der Ortstangente ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Infolgedessen zogen sich vier Verkehrsteilnehmende leichte Verletzungen zu; zwei kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Übersehen einer rotzeigenden Ampel unfallursächlich sein. Aufgrund dessen kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zweier Autos. Diese wurden wiederum auf zwei in Richtung Wolfgang stehende Wagen geschleudert. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugen, die insbesondere im Hinblick auf die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold.

4. Jugendlicher soll Pfefferspray vorgezeigt haben: Polizei sucht nach Zeugen - Maintal

(me) Ein Jugendlicher soll am Donnerstagabend bei einem Verkaufsgeschäft in der Bahnhofstraße (130er-Hausnummern) ein Pfefferspray vorgezeigt haben, weshalb die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen hat. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen trafen sich ein 13-Jähriger und seine beiden Begleiter gegen 18 Uhr mit einem noch unbekannten Jugendlichen. Zuvor hatte man sich über einen Messenger zum An- beziehungsweise Verkauf von Klamotten verabredet. Als man das Geld übergeben hatte, soll der Verkäufer anstatt Kleidung ein Pfefferspray aus seiner Tüte geholt und dieses auf die Teenager gerichtet haben. Diese hätten daraufhin die Flucht ergriffen, scheinbar ohne, dass der Reizstoff zum Einsatz kam.

Der "Verkäufer" kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 14 Jahre alt - braune Haare - schwarzes Basecap - weißes Poloshirt - kurze schwarze Hose - trug eine Einkaufstasche

Zeugen des Geschehens melden sich bitte bei den Beamten der Polizeistation in Maintal (06181 4302-0).

5. Trickbetrüger erbeuteten Gold: Zeugensuche der Polizei - Gründau

(me) Zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlanke Figur, kurze dunkle Haare mit einem Pony, dunkle Jacke mit Aufdruck auf der linken Brust. Nach einem Betrüger mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei, nachdem der Unbekannte von einer Seniorin am Donnerstagabend mehrere Goldbarren entgegengenommen hatte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen erhielt die Dame aus dem Main-Kinzig-Kreis zuvor einen Anruf, bei dem ihr eine erfundene Geschichte aufgetischt wurde. Einer ihrer Verwandten habe einen Unfall gehabt und man müsse nun die Inhaftierung mit einer Kaution abwenden. Daraufhin sei es zu der Übergabe, die gegen 21 Uhr stattgefunden haben soll, gekommen. Zeugen, die in dieser Zeit in der Breslauer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, melden sich bitte telefonisch bei den Ermittlern aus Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 10.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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