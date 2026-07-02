POL-OF: Vermisste wieder da
Gelnhausen / Langenselbold / Mühlheim am Main (ots)
(me) Die vier seit Montag (29. Juni) beziehungsweise Dienstag (16. und 30. Juni) gesuchten 11, 13 sowie 14 und 17 Jahre alten Vermissten aus Langenselbold, Gelnhausen und Mühlheim am Main konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndungen werden daher zurückgenommen.
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