POL-OF: Vermisste wieder da

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Trickbetrüger entwendeten Schmuck - Hanau (me) Unter dem Vorwand, er müsse die Wasserzähler ablesen, gelangte am Dienstagnachmittag ein etwa 35 Jahre alter und circa 1,70 Meter großer Mann in die Wohnung einer Seniorin in der Karlsbader Straße. Gegen 14.45 Uhr klingelte es ...

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