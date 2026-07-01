Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneute Vermisstensuche nach Orchun Ahmad Salarzai

Bild-Infos

Download

Hanau / Erlensee (ots)

(fg) Wo ist Orchun Ahmad Salarzai aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 15 Jahre alten Vermissten.

Zuletzt wurde der Gesuchte am Dienstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, in der Friedrich-Engels-Straße in Hanau gesehen. Er könnte sich in Erlensee oder in der Hanauer Innenstadt (Forum / Marktplatz) aufhalten.

Personenbeschreibung:

- circa 1,75 Meter groß - schlanke Statur - dunkle sowie kurze, lockige Haare - trägt vermutlich graue Sportschuhe, eine graue Jogginghose und ein weißes T-Shirt

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Orchun Ahmad Salarzai geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)

Offenbach, 01.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell