Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen gegen 19-Jährigen wegen Verdacht des Raubes

Langen (ots)

(lei) Nach einem Vorfall am Montagabend in der Teichstraße hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen. Im Fokus steht dabei ein 19-Jähriger, der einer 18-Jährigen im Bereich des Freibades gewaltsam deren Handtasche angenommen haben soll.

Nach allem, was den Beamten bislang auch anhand von Zeugenangaben bekannt ist, trafen die beiden sich kennenden Personen kurz nach halb neun vor Ort aufeinander. Nach einem kurzen Gespräch sei der Tatverdächtige der jungen Frau gegenüber gewalttätig geworden, ehe er mit der Tasche zu Fuß in Richtung Südliche Ringstraße flüchtete. Er konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift durch die Polizei angetroffen werden. Das Strafverfahren gegen ihn dauert an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 bei den Ermittlern zu melden.

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