Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Amy Lee Fynn Weiler?

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Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

(cb) Wo ist Amy Lee Fynn Weiler? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16 Jahre alten Vermissten aus Hanau.

Amy ist etwa 1,70 Meter groß und sehr schlank. Die Teenagerin hat sehr lange, rote Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie komplett in Schwarz gekleidet. Die Vermisste wurde zuletzt am Sonntag, 14. Juni, gegen 18.30 Uhr, im Hanauer Stadtteil Steinheim gesehen.

Es gibt Hinweise, dass sich die Jugendliche in Saarbrücken aufhalten könnte.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Amy Lee Fynn Weiler machen kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 15.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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