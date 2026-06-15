Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeuge verfolgte Apothekeneinbrecher: Beute im Wert von mehreren tausend Euro zurückgelassen

Offenbach (ots)

(lei) Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in eine Apotheke in der Bürgeler Straße eingebrochen und haben dort zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente eingesackt. Die Beute im Wert von mehreren tausend Euro ließen sie jedoch auf ihrer Flucht zurück.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher kurz nach 1 Uhr ein Fenster der Apotheke auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort entwendeten sie eine Vielzahl der Arzneimittel, die sie in eine Art Bettlaken einwickelten. Anschließend flüchteten die Täter in nördlicher Richtung über die Dörnigheimer Straße, wobei sie auch einen E-Scooter nutzten.

Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte und über den Notruf die Polizei verständigte, eilte den Flüchtigen daraufhin nach. Offenbar überrascht von dem Verfolger, ließen die Diebe das Tuch mitsamt den gestohlenen Medikamenten zurück und setzten ihre Flucht auf der Dörnigheimer Straße in nördlicher Richtung fort. Anschließend verloren sich ihre Spuren.

Die zurückgelassene Beute und das Bettlaken wurden sichergestellt. Darüber hinaus sicherten Ermittler der Kriminalpolizei noch in der Nacht weitere Spuren am Tatort.

Beide Täter werden als etwa 1,80 Meter groß, schlank und ungefähr 18 Jahre alt beschrieben. Sie waren jeweils mit Sturmhauben sowie komplett schwarzer Oberbekleidung bekleidet. Einer der beiden nutzte für die Flucht den bislang nicht näher beschriebenen E-Scooter.

Die Kriminalpolizei aus Offenbach bittet weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität beziehungsweise den Fluchtweg der beiden Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

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